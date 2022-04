A los hipopótamos del Magdalena Medio, recientemente declarados como una especie invasora por el Ministerio del Medio Ambiente, les surgió una opción de salvamento a través de un manifiesto, respaldado por 65 organizaciones y fundaciones animalistas del país (80 % de ellas antioqueñas), en el que conminan a los candidatos a la Presidencia a firmar un compromiso de respetarles la vida y promover acciones para protegerlos.

Este manifiesto se venía trabajando desde hacía varias semanas y fue promovido por el diputado animalista de la Asamblea antioqueña, Álvaro Múnera Builes, quien se ha opuesto al sacrificio de estos animales e incluso ha planteado opciones para mantenerlos con vida a través de la esterilización y otras formas de evitar que sigan proliferando y poniendo en riesgo las vidas de los pobladores de la subregión antioqueña y de sus ecosistemas.

“Como presidente electo de la República de Colombia para el periodo 2022-2026 me comprometo a implementar acciones orientadas a proteger la vida de los hipopótamos y a no usar, bajo ninguna circunstancia, estrategias de control letales para los hipopótamos del Magdalena Medio y de aquellos que han extendido su hábitat”, dice el documento en su primer párrafo.

Los firmantes le remitirán el documento a los aspirantes a la Presidencia Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Enrique Gómez Martínez, Gustavo Petro, Luis Pérez e Ingrid Betancourt.

La firma de este manifiesto sería clave a la hora de obtener el apoyo de los colectivos animalistas. No hacerlo podría dar a entender que el candidato, una vez elegido, seguiría considerando la opción del sacrificio de los animales, que ha sido planteada en varios escenarios y le podría restar apoyos de este sector de la población de cara a las elecciones del 29 de mayo y en una factible segunda vuelta.

El diputado Múnera expone que “los hipopótamos en Colombia se han reproducido por negligencia del Estado y si bien son una especie no autóctona y no hacen parte de nuestra fauna silvestre, la muerte y el exterminio no puede ser la solución para una problemática que no pasa de los 130 individuos (los que se calcula están dispersos en la región y en la Hacienda Nápoles)”.

Otro aparte del documento a firmar por los candidatos expone que: “Reconozco el rol conciliador del Estado y que, en un país marcado por la violencia, el Estado no debe promover la violencia ni legitimar la muerte para solucionar los problemas como primera medida para la resolución de conflictos”.

Múnera añade una pregunta: “¿qué pasa con la industria de búfalos asiáticos, semiacuáticos y con los mismos comportamientos de los hipopótamos en cuanto a sus recorridos, su hábitat y su tamaño y de los que en Colombia hay 550 mil dañando humedales y esos sí en una devastación en masa?”. Y contra estos no se promueve el exterminio, ni ningún biólogo ni el Gobierno Nacional se han pronunciado sobre los daños de la industria bufalina para el ecosistema, plantea Múnera, que también fue concejal y lideró la bancada animalista de esta corporación durante varios años.

Múnera recuerda que en la misma región del Magdalena Medio hay abundante población de búfalos.

Calcula que para esta solución de vida hacia los hipopótamos bastaría con una inversión de $15 mil millones para construir un hábitat, cerramiento controlado, o rancheo, para los que están en Nápoles, mientras para los dispersos se utilizarían equipos especializados que los busquen, los duerman con dardos y los trasladen al hábitat controlado para allí esterilizarlos.

En otro aparte, el manifiesto conmina al presidente elegido a emprender acciones definitivas y humanitarias, articuladas con los gobiernos locales y corporaciones autónomas en pro de la implementación sistemática de estrategias de control compasivas y proteccionistas de la vida.

“Reconozco la deuda del Gobierno Nacional por inacción frente a esta situación. Es por ello que me comprometo a gestionar los recursos necesarios para intervenciones de control relacionados con la esterilización quirúrgica, química o inmunológica, sumadas a todos los esfuerzos de seguimiento y monitoreo que permitan la vigilancia constante de estos animales y acciones de confinamiento en hábitat controlado y seguro de los animales en las inmediaciones del parque Nápoles”.

Múnera y los animalistas advierten que los hipopótamos son una especie en extinción en el mundo y si bien la manada del Magdalena Medio no puede considerarse como un reservorio genético para la humanidad, ya que allí hay endogamia y consanguineidad, “sí podría pensarse que uno de estos sirva para cruzar con otro de otros hábitats controlados en otras partes del mundo y preservar así la especie”.

El manifiesto, conocido en exclusiva por EL COLOMBIANO, está en sus últimos detalles para ser presentado a los candidatos presidenciales en las próximas horas.