“La fuerza pública tiene la orden de usar todas sus armas”: Petro tras consejo de seguridad en el Bajo Cauca

“La fuerza pública tiene hoy la orden en todas sus armas de copar el territorio y no abandonarlo (...) que ha sido objeto de violencias de parte del Clan del Golfo, que manipula las necesidades de una población minera llevándola hacia el confinamiento”, dijo el presidente.

En esa línea, el jefe de Estado señaló que su gobierno no está persiguiendo a los pequeños mineros, sino a quienes se dedican a la minería ilegal para conseguir oro y llenarle los bolsillos a los grupos narcotraficantes.

“No estamos persiguiendo la pequeña minería, de hecho vamos a avanzar en la construcción de un distrito minero (...) No vamos a permitir que se use el territorio para depredar al ser humano, a la naturaleza en función de las grandes economías ilegales”, expuso Petro.