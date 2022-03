Tal vez por eso, aunque una contratista le dijo a periodistas de EL COLOMBIANO que su presencia en el sitio era voluntaria, que había llegado con varios amigos de manera autónoma, prefirió no revelar su nombre. Eso sí, confirmó que trabaja en la Secretaría de Hacienda de Medellín y que estaba en la concentración porque apoya “al futuro senador” Alex Flórez.

En la noche del jueves, Gustavo Petro cerró la campaña de la lista al Congreso del Pacto Histórico en Antioquia. El evento fue en el Parque de las Luces y no fue tan multitudinario como en otras plazas públicas, en las que el precandidato ha convocado multitudes.

Más de la administración

En medio de la jornada no solo se vieron banderas del Pacto. Pancartas grandes del movimiento Independientes —con el que llegó a la Alcaldía Daniel Quintero Calle—, cobraron particular relevancia. Hasta en la logística, muy cerca del lugar por donde transitó Petro, se vieron integrantes de este movimiento.

Igual relevancia tuvieron los asistentes que vestían camisetas de “El futuro se parece a nosotros”. Y aunque la frase, en principio, fue popularizada por la administración de Quintero, en mayo de 2021 fue usada para rebautizar una organización sin ánimo de lucro que se ha dedicado a captar recursos y adeptos para el movimiento Independientes, según ha revelado este diario.

Publicidad

De hecho, el nombre de la organización ha protagonizado movidas que no han dejado bien parada a la administración local. Exfuncionarios han dado cuenta de reuniones a puerta cerrada en las que sus superiores les solicitaron aportes para su sostenimiento.

Y aunque no fueron pocas las personas que se identificaron como parte de esta organización, la “plaza” no se llenó como cuando el candidato hizo parada en La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. Es más, a pesar de que la afluencia fue notoria, en esta ocasión no superó la tercera parte del tamaño de este icónico parque de la ciudad.

Sin embargo, allí permanecieron los asistentes hasta entrada la noche para escuchar el discurso de Petro, quien llegó pasadas las 7 y aprovechó su discurso para lanzar varios dardos en contra del presidente Iván Duque, al igualarlo con Maduro, y el modelo económico y político que opera actualmente en el país.

Publicidad

Unos se quedaron por convicción. Cantaron, bailaron y hasta compraron camisetas y gorras del Pacto, mientras arribaba el candidato. Otros, con cara de cansancio, no negaron que la espera era mayor: habían llegado desde las 2 de la tarde, casi seis horas antes del esperado discurso.