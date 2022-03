Investigan presuntas irregularidades en ambulancias y contratos de Metrosalud

Por presuntas falencias en las condiciones para el óptimo funcionamiento de las ambulancias y sospechas de irregularidades en la contratación, la Personería inició una investigación en contra del programa de Atención Prehospitalaria (APH) de la Secretaría de Salud de Medellín.

El Ministerio Público informó este miércoles que recibió varias quejas, motivo por el cual profesionales de su Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud realizaron visitas el pasado 7 de febrero a las instalaciones en las que funciona dicho programa operado por la ESE Metrosalud.

De forma aleatoria se inspeccionaron cinco ambulancias en las estaciones de bomberos de Campo Valdés y Libertadores, detectando problemas en tres de ellas.

“Se evidenciaron ambulancias que no cumplen con las condiciones técnicas mínimas para su buen funcionamiento, algunas estaban sin tensiómetro para población adulta y pacientes pediátricos; el aspirador sin funcionamiento, el uso de oxígeno está inhabilitado por daño en el flujómetro, el aire acondicionado no funciona, etc., situación que obligó a poner en funcionamiento, en febrero, vehículos de Metrosalud que estaban fuera de servicio provisionalmente desde noviembre del 2021 por incumplir las normas vigentes”, resaltó la Personería en su informe.