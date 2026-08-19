Intentó mediar en una pelea en Envigado y terminó en el hospital por una brutal golpiza

Un caso de intolerancia terminó en una brutal golpiza en el parque San José de Envigado, el pasado 9 de agosto. Miguel Ángel Morales Quiroz, de 20 años, denuncia que fue agredido después de intentar mediar para evitar que golpearan a uno de sus amigos, con quien compartía esa noche. Según su relato, sin mediar palabra, un hombre lo atacó.

”Ese hombre me pega y en ese momento, obviamente, yo me defiendo, y mientras me estoy defendiendo me agreden en el piso”, relató la víctima a Noticias Telemedellín.

Lo que parecía una riña callejera terminó en un acto criminal: un tercer hombre intervino en la gresca y, junto a su cómplice, atacó a patadas el rostro y el cuello de Miguel Ángel, golpes que, según se advierte en la denuncia, pudieron ser fatales. El joven quedó inconsciente durante varios minutos.

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Los agresores, de acuerdo con testigos y con la denuncia formal ya radicada en la Fiscalía, también atacaron la motocicleta que Miguel Ángel usa para trabajar como domiciliario.

Como consecuencia de la golpiza, el joven requirió cirugías por fracturas faciales, estuvo hospitalizado una semana y recibió un mes de incapacidad.

Claudia Quiroz, madre de la víctima y abogada de profesión, pidió que el caso reciba un tratamiento más severo por parte de las autoridades y que se investigue como tentativa de homicidio.

“Obro como madre de la víctima y también como abogada de profesión; espero que a este suceso le den trámite y lo atiendan como una tentativa de homicidio y como daño en bien ajeno. Téngase en cuenta que hubo alevosía”, indicó.