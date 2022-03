Según su relato, ese día llegó a escuchar las propuestas de Fajardo y vio que Zuleta estaba allí. Notó que ella constantemente lo interrumpía a él con apoyo de miembros del movimiento Ríos Vivos (que Zuleta ha liderado por años), por lo cual él trató en varias ocasiones de invitar al diálogo y al debate tranquilo. Álvarez aclaró que su presencia allí fue como joven campesino y no en representación del CMJ ni del colectivo LGBTI del municipio, del cual es abanderado.

Dijo que la candidata no cedía la palabra y que finalmente Fajardo se fue. Posteriormente, aseguró, Zuleta se dirigió a la comunidad, micrófono en mano, y se supone que tras su intervención dejarían hablar al joven, quien quería reflexionar sobre el diálogo. Pero ella no se lo habría permitido: “No actué de la mejor manera, pero me dio rabia que no me dejara hablar, ni siquiera porque la he apoyado”.