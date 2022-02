En ese sentido, Jaime Echeverri, vicepresidente de planeación y desarrollo de la Cámara de Comercio, dijo que no entendía de dónde había sacado el alcalde la conclusión sobre el monopolio. “Eso no existe en Colombia. No sé qué quiso decir. Las cifras no concuerdan con lo que dijo el alcalde”, argumentó Echeverri.

Publicidad

En defensa del alcalde, aunque sin mencionar el episodio, salió su secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias. El funcionario también hizo su aporte a través de un hilo de Twitter. Resaltó los datos positivos en materia de empleo. Según el funcionario, en el periodo octubre-diciembre de 2021 se sumaron 68.151 personas a la población ocupada.