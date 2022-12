Publicidad

Un ángel de verde

El patrullero Alexánder Mercado fue el intermediario de llevar felicidad a la familia de Dylan. El espigado hombre que ya ajusta siete años vistiendo el uniforme verde de la Policía –y casi cuatro entregando caminadores, sillas de rueda y esperanzas– explicó como se convirtió en el encargado de darle alegría a la joven madre.

“A raíz de una nota que salió el 19 de noviembre en EL COLOMBIANO, la señora Ana María Moncada me contactó. Ella me felicitó y me comentó el caso de Dylan. Me dijo ‘patrullero, cómo haríamos para ayudarle a esta familia?’. Yo le dije que ya me habían informado del caso y que estaba tocando puertas para ver en cuanto salía”, narró Mercado.

Luego de que Mercado hiciera las respectivas cotizaciones, Moncada donó la silla para Dylan que fue entregada por el uniformado. Pero había más sorpresas, junto a la silla de Dylan, también le regalaron una bicicleta a Emmanuel, el hermano de Dylan de cuatro años.

“Estoy súper agradecida, quiero decirles que la felicidad que nos dieron es infinita. A la señora Ana María quiero decirle que Dios la bendiga y le multiplique mucho”, agregó Manuela.

Para Mercado, la mayor recompensa que recibe de su actos altruistas, que a veces lo ponen al borde de las lágrimas como ayer, son la felicidad que le embarga ver sonreír a las familias que ayuda.

“Papá Dios me puso en esta tarea de entregar estas sillas y caminadores. Donde papá Dios me necesite, allá voy a estar, porque yo no busco los casos, él se encarga de traérmelos”, apuntó.

Durante esta navidad, el patrullero Mercado guarda tres anhelos en su corazón. El primero es que este diciembre sea uno sin niños quemados por pólvora, el segundo es volver a llevar ayudas a su natal Chocó, como lo hizo en una ocasión anterior en la que entregó cuatro sillas neurológicas y tres bicicletas donadas; y el tercero que la gente aprenda a valorar lo que tiene en la vida.

“Yo siempre he dicho algo, ¿qué no daría un niño de estos por correr o brincar como todos nosotros? Yo por eso aconsejo que valoremos la vida, porque hoy a muchos les da pereza todo y todo lo tenemos”, agregó.