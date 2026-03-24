Paro minero en el Bajo Cauca: reportaron nuevos disturbios, escuelas cerradas y escasez de algunos productos

El paro minero sigue causando estragos en el Bajo Cauca antioqueño. A los desmanes que se han presentado en los últimos días como quema de motos, bloqueo de vías, basuras acumuladas y hasta desabastecimiento de gas, se suman nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes en el municipio de El Bagre.
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Así lo reportó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales, quien por medio de un video puso en evidencia la intervención del Esmad en este territorio ante la crítica situación de orden público.
“A esta hora intervención en El Bagre: total apoyo a nuestros uniformados que cumplen con su deber y nos protegen a todos. La libre manifestación llega hasta que se vulneran los derechos de los otros”.