Es más, explicó que en los comités semanales de programación, liderados por EPM, no han recibido ningún llamado de atención por parte de la empresa, o de parte de la Interventoría, sobre atrasos en la obra u observaciones de hallazgos que cuestionen la ejecución.

Pero, ante ese tipo de señalamientos, el Consorcio CCC Ituango salió al paso y aclaró ayer que las obras civiles que ejecuta en Hidroituango no presentan atrasos y, al contrario, van más rápido de lo previsto.

De repente esta semana a dos de los políticos más cercanos al alcalde Daniel Quintero se les ocurrió salir a decir que había “plan tortuga en Hidroituango”. El lunes, Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno, publicó un trino diciendo que los contratistas estaban haciendo “plan tortuga para que la obra no se pueda inaugurar este mes”.

De manera que la pelota, según Peláez, está en el otro lado de la cancha. Si existe un plan tortuga, dice, “es por parte de EPM, articulado por el gerente Carrillo y el alcalde Quintero, porque no han podido escoger al nuevo contratista”, por lo que no hay ningún empalme a la vista.

Además, Peláez reiteró que las tres obras complementarias no están bajo la responsabilidad de CCC Ituango, o dicho de otra forma, para ponerlo en los términos en los que habla Quintero, “no es el GEA el responsable de las obras que puedan estar en vilo”, apunta el diputado.

Una posible explicación es que el problema lo esté teniendo EPM con otras empresas distintas a las del consorcio constructor, las encargadas de hacer el montaje de las turbinas, como Schrader Camargo o General Electric, que son las encargadas de instalar los elementos electromecánicos. De hecho, hace poco más de un mes, en Hidroituango hubo protestas, con cacerolazo incluido en el restaurante, por parte de los empleados de Schader Canargo por las condiciones salariales y de alojamiento y pararon obras durante dos días.

Lo cierto es que desde hace un semana el alcalde Daniel Quintero empezó a ambientar el posible retraso, dijo en Blu Radio que de las carreras no quedaba sino el cansancio y que —incluso— era mejor pagar los $3 billones de multa por no poner a funcionar a tiempo Hidroituango, a que la presa se cayera por no hacer las pruebas adecuadas.

Luego, el pasado martes, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, en medio de la Comisión de Integración Energética Regional dijo que no entendía “el malestar” por el cambio de fechas de la entrada en operación de la hidroeléctrica y que estaban en etapa de pruebas, “y como toda prueba puede salir bien o puede detectar alguna señal”. Y apuntó que no conocía la primera obra pública que haya entrado en vigencia el día prometido.

En últimas, lo claro hoy, apunta Peláez, es que el proyecto no está asegurado. “Cambiar de contratistas genera un retraso de más de un año, que equivale a un 45 % de incremento de servicios públicos”. Lo que no está claro es qué es lo que pretende Quintero tras la nueva narrativa que quiere imponer