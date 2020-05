Volver a Medellín desde Bogotá: ¿misión imposible en cuarentena?

Cristina Molina está desesperada. Desde la casa de un tío en Bogotá, agradece la hospitalidad de su familia, que la recibió tras llegar del extranjero después de varias peripecias para conseguir un vuelo humanitario, pero dice que quiere regresar a Medellín, a su casa, a ocuparse de todas esas cosas que siguen pasando mientras siente que el Gobierno Nacional no ayuda y, al contrario, puso frenos para desvarar a la gente que está en ciudades ajenas.

La historia de Cristina empezó luego de pasar algunos meses en Estados Unidos, donde disfrutaba de sus vacaciones antes de que la pandemia estallara en el mundo entero. Más allá de eso, dice, lo que le está pasando hoy en día puede ser similar a lo que viven muchos otros ciudadanos. De hecho, de regreso al país conoció a una chica que vive en el municipio de La Estrella, Karla Giraldo, y tampoco sabe cómo regresar a casa.

Desde el 19 de marzo, cuando se enteró del cierre de los cielos en Colombia por orden de presidente Iván Duque, comenzó a buscar la forma de regresar, estando en Miami, pero hubo una dificultad: los trámites y el papeleo que hizo para que le permitieran volar con su mascota, Tobías, que además es animal de compañía emocional, no alcanzaron a estar listos antes del pasado 22 de marzo, el último día que hubo vuelos internacionales hacia el país.

De esta manera, no tuvo más remedio que buscar al Consulado todos los días hasta que al fin, el 14 de abril a las 2:30 p.m., les dijeron que había un vuelo humanitario para el día siguiente, con la aerolínea Spirit, y para ello necesitaban que estuviera desde muy temprano para hacer los trámites de Tobías.

La autoridad sanitaria estadounidense que autoriza viajar por aire con animales no estaba funcionando por la pandemia, por eso al llegar al aeropuerto de Fort Lauderdale, Cristina tuvo que argumentar una y otra vez los motivos por los cuales no tenía los permisos con ella, hasta que al final el cónsul Rodrigo Bustos la ayudó a explicarles que era imposible obtener esos requisitos y le permitieron viajar con los mismos que había salido de Colombia, que además parecían suficientes pues tienen un año de vigencia. Cosas de la burocracia, dirán algunos.

Más obstáculos que en el extranjero

Ni bien llegó al país, las autoridades aeroportuarias en El Dorado le exigieron el pago de una multa porque no tenía los papeles de su mascota, esos mismos que no estaban tramitándose en Estados Unidos por causa de la covid-19, de tal manera que allí tuvo que explicar una y mil veces la situación hasta que al fin decidieron no cobrarle la sanción.

Desde entonces, luego de ser llevada en un bus de la Policía hasta el domicilio que habían registrado como su lugar de llegada en Bogotá, se la ha pasado en la casa de su tío, aportando con todo lo que puede y que muchos otros tuvieron que gastarse en un hotel, en el alquiler de un apartamento, mientras les resuelven cómo regresar a sus ciudades, porque ese es el quid del asunto.

Desde el 15 de abril, cuando llegó ya han pasado las dos semanas que tuvo que cumplir completamente aislada y entretanto había tramitado el permiso con la Alcaldía de Medellín, para que un amigo, que se ofreció a ayudarla, pudiera ir en un carro a recogerla hasta Bogotá, y de paso llevaban a la chica de La Estrella que conoció en el aeropuerto.

Sin embargo, aunque la administración municipal ya había hecho esto antes, cuando llegó un vuelo humanitario de Emiratos Árabes, el Ministerio de Transporte desautorizó a las alcaldías para otorgar ese tipo de permisos y su regreso se vio frustrado. Eso ocurrió el pasado 27 de abril.

Allí comenzaron los trámites ante el Gobierno Nacional, pues se enteró de que a través del Centro de Logística y Transporte, de MinTransporte, se estaban evaluando solicitudes para que, en caso de fuerza mayor, a las personas se les permitiera movilizarse y regresar a sus ciudades de origen.

Dentro de las razones que mencionó la ministra Ángela María Orozco se encontraba, “estar en una ciudad que no es la de su residencia, pero estaba allí cuando comenzó el aislamiento nacional”. No obstante, ahí había otro obstáculo, pues Karla y ella no tendrían problema, pues hacen parte de las 41 excepciones contempladas en el Decreto 593 de 2020 para la cuarentena, pero el amigo que las iba a recoger no tiene autorización para salir de Medellín.

“Es ilógico, nos dicen que nos movilicemos en el vehículo propio, pero ese está en nuestra casa, y entonces cómo pretenden que nos devolvamos”, señala Cristina.

Incluso la búsqueda se extendió hasta la Terminal de Transporte de la capital, a donde ella asegura que llama todos los día sin tener suerte, pues aunque le dijeron que se habilitarían buses para el transporte de personas que tienen una situación similar a la suya, siempre le responden que no, que no hay viajes programados, y mientras tanto ella sigue sin explicarse cómo va a poder salir de Bogotá.

El pasado 4 de mayo, la ministra Orozco dijo que se habían recibido más de 40.000 solicitudes al correo del Centro de Logística y Transporte, por lo cual las respuestas estaban demoradas, aunque aclaró que allí no se otorgan permisos, sino que se clarifica si se puede o no moverse de acuerdo a las circunstancias, por lo cual invitó a la ciudadanía a revisar las 41 excepciones y evitar saturar este canal.

Cristina, mientras tanto, le sigue dando vueltas una y otra vez al asunto, pues ella tiene claro que no necesita el permiso para regresar, pero sin buses, sin autorización para su amigo, sin una respuesta a la documentación enviada hace ocho días, no sabe cómo hacer para volver a casa. Y así, dice, le pasa a muchos otros que venían en el mismo vuelo, y quién sabe en cuántos más.

*Al terminar de escribir esta historia, la empresa de transporte terrestre Bolivariano anunció que desde este martes comenzará a prestar servicio para las personas que hacen parte de las 41 excepciones del decreto presidencial, de tal manera que al suministrar datos de contacto que se pueden consultar en la página web de la compañía, los ciudadanos que necesitan viajar entre ciudades podrán solicitar un viaje y este será programado de acuerdo a la disponibilidad.