Por eso en su casa está el plegable con la oración al religioso, también conocido como padre Toñito, igual que ocurre en la mayoría de viviendas y fincas de la zona, y a ella se aferran a orar para esperar milagros o que les conceda favores. “Yo espero que lo canonicen para que me ayude con el milagro de la salud, ya no me siento tan aliviada y no quiero que mi salud se deteriore”, comenta esta anciana mujer, quien recalca en los contrastes de la vida, en la que nacen “seres tan llenos de bondad como el padre” y otros que llegaron a la tierra solo a causar daño.