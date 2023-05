“En cinco años podríamos tener una terapia para el alzhéimer”: Francisco Lopera, director del Grupo de Neurociencias de Antioquia

La diferencia de este caso con el conocido esta semana tiene que ver con una mutación, también protectora, pero nueva. Se trata de una alteración en el gen Reelin, que no tenía asociación previa con la enfermedad y ha sido poco estudiado, que los científicos bautizaron como Reelin-Colbos.

“El hallazgo es excepcional. Tiene que ver con un hombre dotado con dos genes: uno que produce la enfermedad y otro que la cura”, explica Lopera. El caso, aunque es particular y arroja luces para encontrar una terapia que retrase la enfermedad, no es el primero: ya son dos los portadores de la mutación paisa que cargan, a su vez, con variantes protectoras. La cifra encuentra eco en el dicho “buscar una aguja en un pajar”: son 1.200 personas vivas —entre 6.000 herederos— las que padecen alzhéimer precoz.

Aunque el estudio clínico de la Universidad de Antioquia que buscaba prevenir el alzhéimer familiar de tipo temprano —mejor conocido como mutación paisa— tuvo un revés hace un año porque el medicamento probado durante casi una década no funcionó, esta semana se conoció un hallazgo que le devolvió la esperanza al mundo científico y a los investigadores del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que tratan de encontrarle un tratamiento a esta enfermedad.

Estos dos casos, que reseñan más de 20 años en el retraso de los síntomas de la enfermedad, podrían conducir a la implementación de terapias genéticas o farmacéuticas que logren efectos similares en los portadores de la mutación.

“Se podría hallar una terapia curativa, que retrase mucho la enfermedad —incluso hasta edades en las que la persona esté a punto de morir—, y la otra posibilidad es crear un medicamento”, explica el neurólogo.

El resultado del estudio, adelantado con investigadores internacionales de los departamentos de Psiquiatría y Neurología del Hospital General de Massachusetts y del laboratorio de Neuropatología Molecular de la Enfermedad de Alzhéimer de Hamburgo (Alemania), reaviva las opciones de tratamiento a corto plazo para quienes padecen esta enfermedad degenerativa.

Hay que recordar que el 16 de junio del año pasado se conoció que el estudio clínico que ejecutaba el GNA para falsear la eficacia de un medicamento en medio de la Alzhéimer Prevention Initiative —API Colombia, como se le nombró al estudio— no arrojó resultados positivos: las diferencias entre los participantes —fueron 252— que recibieron el medicamento Crenezumab y los que recibieron el placebo no fueron significativas.

La reacción ante el medicamento, según comunicó la Universidad de Antioquia en su momento, se midió a través de pruebas cognitivas. Lo que estas evidenciaron, preliminarmente, fue que el producto no mostró mayor eficacia en quienes lo recibieron. Pese al anuncio, entonces se esperó una buena nueva que sería comunicada un mes más tarde, en el Congreso Mundial de Alzhéimer de San Diego, California.

Eso no ocurrió, recuerda el doctor Lopera, quien a su vez cuenta que las pistas para seguir buscando un tratamiento llegaron de forma natural: “El medicamento se probó durante ocho años y no sirvió, no mostró eficacia significativa que permitiera su aprobación, pero en este camino descubrimos dos sujetos de las mismas familias que participaron en el proyecto, que nos regalaron una vía nueva para curar la enfermedad. Ellos descubrieron la cura; nos regalaron un hallazgo impresionantemente útil”.

Hablamos con el neurólogo Lopera para comprender a fondo la dimensión del descubrimiento que podría, en sus palabras, trazar el camino para que en cinco años se cuente con una terapia para el tratamiento del alzhéimer y otras variaciones de demencia que afectan a cerca de 50 millones de personas en el mundo.