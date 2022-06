El 17 de marzo, fiel al carácter fuerte que siempre lo caracterizó para defender los derechos de los ciudadanos y en particular de la población con discapacidad, Nelson Estrada Cárdenas hizo pública una denuncia ante Procuraduría por trato negligente de los funcionarios del Tránsito Sabaneta a personas con discapacidad.

Con el paso de los años, las trabas del sistema de salud se hicieron más difíciles de sortear, hasta que la sentencia C-233, de la Corte Constitucional eliminó en octubre del año pasado la barrera para que pacientes con enfermedades terminales no agudas accedieran a la eutanasia.

Ferney recuerda que en 2015, cuando se aprobó la ley de eutanasia, su hermano comenzó las diligencias para poder decidir los términos de su muerte. Llevaba cerca de siete años padeciendo los estragos progresivos de su enfermedad. Y mientras peleaba contra el Estado y el sistema de salud para acceder al derecho de morir dignamente, no dejó de pelear por las personas con discapacidad.

El adiós

A las 7:00 de la mañana de ese lunes festivo, en la Clínica Neurológica de Antioquia en Medellín, comenzó el procedimiento que tardó cuarenta minutos. Nelson tenía su sombrero puesto y la lucidez para despedirse de sus papás, de sus siete hermanos y sus tres hijos. Ellos, comenzando por su mamá, de 84 años, y su padre, de 86 años, no solo respetaron su decisión sino que la apoyaron de forma irrestricta.

El de Nelson es el tercer caso que se conoce públicamente en Colombia de un paciente no terminal que se somete a eutanasia, tras Víctor Escobar y Martha Liria Sepúlveda, que estuvieron cargados de polémicas mediáticas antes de poder realizarse, a principios de enero pasado.

El caso de Nelson es significativo por los cientos de mensajes de ciudadanos y figuras políticas de los municipios del sur del Valle de Aburrá que expresaron públicamente su apoyo a la decisión que tomó el líder social. Esto es importante por varias razones.

Primero poque ratifica las cifras del Colombia Opina de Invamer que concluyó que el 72,5% de las personas en el país están a favor de la eutanasia. Segundo, confirma a Antioquia como el departamento con mayor apertura a la eutanasia. En Medellín se practica el 50% de todas las eutanasias realizadas en Colombia (96 procedimientos), seguido por Bogotá, que acoge el 32,6% de los procedimientos, de acuerdo con Minsalud.

En la capital antioqueña, a partir de 2021, los procedimientos aumentaron en más de un 85% frente al total de casos acumulados entre 2015 y 2021.

De manera que, a pesar de ser una región ampliamente conservadora, Medellín es, junto con la capital del país, las ciudades con mayor acceso a información, herramientas y recursos que facilitan las solicitudes y trámites de procedimientos eutanásicos, según el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Desclab.

Sin embargo, Desclab sostiene que incluso en estas ciudades persisten once barreras plenamente identificadas que impiden el acceso a una muerte digna de los pacientes, tanto los terminales como los que tienen enfermedades degenerativas no curables.

Por eso antes de subirse al carro Nelson rindió homenaje a su lucha. “Yo me aplaudo, yo me felicito por pelear contra esos monstruos, contra esos abogados...”. Pidió a la ciudadanía no dejar solos a los pacientes de enfermedades degenerativas en su batalla ante el sistema de salud por tener una vida digna hasta el último minuto .