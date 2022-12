Las más de dos horas que Luz Dary estuvo allí, en compañía de algunas primas de Sara, recordó lo mucho que su hija amaba diciembre. Por eso, no duda en decorarle la tumba, al igual que en Halloween y el día de su cumpleaños, el 28 de junio. Todo el año la lápida está cuidada, pues la mujer va sin falta todos los domingos. Al principio iba hasta cuatro veces por semana, pero en el programa de acompañamiento al duelo del cementerio le han ayudado a aceptar un poco más la realidad.

Pero la realidad la atropella una y otra vez. Una duda la carcome, aunque no ha sido capaz de buscar respuestas: quiere saber qué pasó exactamente en el hospital cuando le dijeron que esperara afuera los 15 minutos más eternos de su vida. Sabe que eso no le devolverá a Sara, pero quiere algún día ser capaz de preguntar. Laura, la prima de la niña, considera que la muerte, como sucedió en su caso, siempre le recordará que el “tiempo es lo único que no se recupera y que el hubiera no existe”. Pese a que quisiera que fuera en vida, acompaña a su tía en estas fechas para rendir un homenaje al recuerdo de Sara.

Tal vez por eso fueron de las últimas en salir del cementerio San Pedro el miércoles en la noche, cuando la fogata ya empezaba a ser solo cenizas. Mientras caminaban hacia la puerta del camposanto de 180 años, soplaban velas que encontraban en el camino. A sus espaldas quedaron tres árboles navideños llenos de pequeñas tarjetas con mensajes que los visitantes pueden dedicar por estos días a sus seres queridos, otra de las actividades del San Pedro, que mantiene apertura para quienes quieran llevar el color de la Navidad a las lápidas de sus muertos.

Tal como lo hicieron, un día antes del ritual, el pasado martes, Johany Albeiro Gallego y Nancy María Rodríguez, en la tumba de su hijo Manuel Fermín. Una guirnalda, globos y flores dejaron esa tarde, dos días después de haber llegado de Bogotá, a donde se fueron a vivir luego de que su hijo fuera asesinado en Campo Valdés, en mayo de 2021, por robarle la moto mientras hacía un domicilio para el restaurante donde trabajaba.