“Yo me decía: '¡yo quiero estar allá. Si ellas son capaces de estar en el Ejército, ¿por qué yo no voy a ser capaz también?!'. Así que aproveché que volvieron a anunciar los contingentes militares femeninos, me inscribí y pasé. Ya llevo siete meses de mi servicio militar regular y lo que he visto me ha gustado. ¡Nunca me he sentido arrepentida de la decisión!”, comentó la soldado Gómez.