Una deportista denunció que fue víctima de acoso sexual mientras trotaba en vía a Marinilla

“Además de una gran tristeza e impotencia. Es como si nosotras no tuviéramos derecho a movernos con tranquilidad, como si el mundo no fuera un lugar para nosotras y tuviéramos que vivir escoltadas a toda hora”, dijo.

Sara también explicó a EL COLOMBIANO que después de que regresó a su casa, luego ser víctima de este hecho, la mano de aquel hombre desconocido le había dejado una marca –que no había desaparecido hasta el momento de esta publicación–, y una gran sensación de ardor.

“No es la primera vez que esto pasa en Marinilla, he escuchado de otros casos, y el mío sería el cuarto, es decir, la cuarta mujer a la que vulneran y que la acosan en esa zona, y sabemos que a otras les han pasado cosas mucho peores. Les ha pasado montando bicicleta”, señaló la joven.

Debido a que el golpe lo recibió por la espalda, le fue imposible identificar a su agresor. Solo lo vio cuando abandonó el lugar en su motocicleta, por lo que decidió emprender una denuncia pública a través de sus redes sociales, contar su caso, hacer un llamado a la sociedad en general y, particularmente, a los hombres y a las autoridades para que tomen medidas al respecto.

“Quiero visibilizar lo que me pasó, seguir alzando la voz, nos tienen que escuchar. No podemos seguir aguantándonos todo lo que nos pasa, necesitamos planes de acción, y los hombres tienen que entender que eso no son halagos, sino que es maltrato y acoso”, advirtió.