Reabren el paso en el Túnel de Oriente hacia Medellín tras accidente de tránsito

El Túnel de Oriente reabrió el paso en sentido Rionegro-Medellín este jueves 20 de agosto, después de cierre cautelar tras un accidente de tránsito registrado durante la madrugada al interior de esta vía que conecta a Medellín con el Oriente antioqueño. De acuerdo con la información preliminar, en el accidente estarían involucrados un bus y un vehículo particular. Personal encargado de la atención de emergencias atendió el caso. Entérese: El segundo Túnel de Oriente y otras autopistas que unirán a la región con las 4G

El accidente ocurrió en una de las principales conexiones viales entre Medellín y el Oriente antioqueño, donde durante los últimos años se han registrado múltiples siniestros. Según información de la Concesión Túnel Aburrá-Oriente, durante 2024 se registraron 205 accidentes, equivalentes a aproximadamente uno cada dos días. El 82 % dejó únicamente daños materiales. Uno de los principales factores identificados es la falta de distancia entre vehículos. Dos de cada tres accidentes ocurren porque los conductores no conservan la distancia recomendada, según la concesión.

La velocidad sugerida dentro del túnel es de 70 kilómetros por hora, con una distancia aproximada de 70 metros entre vehículos. Además, está prohibido adelantar o cambiar de carril dentro de la estructura. Por ahora, se espera información oficial sobre las causas del accidente y posibles personas lesionadas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .