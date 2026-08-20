Reabren el paso en el Túnel de Oriente hacia Medellín tras accidente de tránsito

El Túnel de Oriente reabrió el paso en sentido Rionegro-Medellín este jueves 20 de agosto, después de cierre cautelar tras un accidente de tránsito registrado durante la madrugada al interior de esta vía que conecta a Medellín con el Oriente antioqueño.
De acuerdo con la información preliminar, en el accidente estarían involucrados un bus y un vehículo particular. Personal encargado de la atención de emergencias atendió el caso.
Entérese: El segundo Túnel de Oriente y otras autopistas que unirán a la región con las 4G