El ministro, ante la pregunta sobre el rumor de la salida de Elejalde, respondió: “tengo que expresar mi reconocimiento y mi exaltación, me preguntaron en la mañana si iba a pedirle la renuncia. Hoy escuché su informe y me voy más contento de lo que me imaginé”.

Cabe recordar que la Junta tiene nueve puestos: cinco representantes de la Presidencia de la República, dos de la Gobernación de Antioquia y dos de la Alcaldía de Medellín.

El mismo Elejalde salió al corte de las versiones: “rumores frente a la continuación de los cargos en la gerencia del Metro ha habido muchísimos a lo largo de los años, siempre se han presentando cuando hay cambios de gobierno. Hay unos cambios anunciados por el ministro, pensemos en positivo. El ministro mandó un mensaje de tranquilidad de parte del Gobierno Nacional y repitió que lo que funciona bien hay que acompañarlo, vamos en esa línea”.