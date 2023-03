“Esta es la mayor destrucción ambiental de la historia de Antioquia”

¿Por qué la minería ilegal genera la destrucción ambiental más grande de Antioquia?

“He tenido la oportunidad de sobrevolar el territorio en muchas ocasiones y hoy es palpable el incremento de la destrucción. Ha habido actuaciones de los ilegales desde hace 20, 30 años por la devastación de miles de hectáreas con la siembra de coca. Le puedo asegurar que en el último año hay un incremento no solo de la deforestación, sino de la destrucción de ríos y cauces por la minería ilegal”.

La destrucción ambiental por la minería ilegal es un problema documentado hace más de 15 años, ¿se le salió de las manos el problema al departamento?

“Sí, no cabe la menor duda de que este es un problema que no está siendo controlado y no creo que se pueda decir que se les salió de las manos a las alcaldías o la gobernación, se salió de las manos de la institucionalidad en su conjunto. La deforestación por parte de la siembra de coca y la minería ilegal es un problema no resuelto, pero no resuelto en el Bajo Cauca, en el Nordeste y en buena parte del país. Ahora lo que yo denuncio es que en este momento está incrementándose y ha llegado a niveles que me permiten asegurar que la devastación que hoy se está produciendo en el territorio es la mayor de la historia de Colombia. La minería ilegal y la siembra de coca es un problema en Antioquia, del Chocó, del sur de Bolívar, Córdoba, Santander, los Llanos Orientales y el Meta”.