Especial | La minería: riqueza que atrapa y condena al Bajo Cauca y al Nordeste antioqueño

Los cierres de negocios, restaurantes, estaciones de gasolina, colegios y hasta de alcaldías, como la de Caucasia, generaron otra crisis humanitaria en la subregión más pobre de Antioquia. El 28,5% de sus habitantes es pobre, la tasa más alta del departamento, según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia, con datos tan dicientes como un empleo informal del 68%, un 65% de personas que tiene bajos logros educativos y un 43% que no tiene ni siquiera inodoros conectados al alcantarillado.

El calor es de más o menos 32 grados en el malecón del Nechí. “Acá estamos secuestrados, es la realidad”, dice uno de los presentes para referirse al cierre “obligado” del comercio, un hecho innegable así los líderes del paro digan que los comerciantes cerraron para apoyarlos. Uno de los peores impactos es la no llegada de camiones para abastecer las plazas y negocios. Después de nueve días de confinamiento, la escasez era notable. Y la carestía se sentía en los estómagos y en los bolsillos.

“Un plátano no baja de $2.000, todo subió el doble y nosotros somos gente pobre”, dice uno de los bagreños que se acaba de unir a la conversación. En la plaza de mercado de Caucasia los testimonios de los vendedores y los compradores evidenciaban la situación: “como no están dejando entrar sino un camión en las mañanas, los productos son escasos, no hay papa ni yuca y todo se encareció, un mazo de cilantro, que valía $5.000 o $7.000, está en $20.000; un bulto de cebolla, que se conseguía en $40.000, ya está en $100.000, a uno le da hasta pena decir el precio”, dijo una comerciante.