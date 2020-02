Polémica en Jericó por visita de veeduría a predio de AngloGold

Una profunda molestia manifestaron campesinos y veedores ciudadanos en Jericó, pues afirman que AngloGold Ashanti tapó una vía rural que han usado tradicionalmente para ir en dirección hacia el municipio de Támesis y, además, les impidió visitar el proyecto minero.

La queja surgió luego de que la Veeduría John Jairo Arcila solicitó a representantes del proyecto Mina Quebradona, el pasado 5 de febrero, acceso al predio El Chaquiro, propiedad de la minera, para hacer seguimiento de las actividades de la empresa porque, subrayó, las fechas de “explotación” debían ser convenidas con el Estado y ya se estaban adelantando.

Agregó que ante el “silencio” de AngloGold, se informó a la compañía que la visita se llevaría a cabo el pasado martes 25 de febrero. Tres días antes, relató la veeduría, la minera atendió la solicitud y pidió especificar quiénes son los miembros inscritos en el mecanismo de control, los documentos y certificados de EPS y otros datos para llevar a cabo el recorrido.

Como el requerimiento de información se hizo el día previo, el 24 de febrero, la Veeduría señaló que “la exigencia no pudo ser atendida por carencia de tiempo”.

Es así como el día de la visita, 25 veedores se presentaron en la puerta metálica que cierra el paso en la vía rural hacia el predio, acompañados por campesinos de las veredas aledañas, pero allí la compañía no accedió a dejar entrar a todas las personas, por lo cual decidieron ingresar por un alambrado.

Dentro del lote conocido como “El Chaquiro”, la veeduría manifestó que pudo “comprobar actividades de perforación desde plataformas montadas y accionadas por la empresa, a pesar de que desde noviembre de 2019 Minera Quebradona presentó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales solicitud de licencia de explotación minera en ese predio, y por tanto no debería estar realizando actividades de exploración, puesto que si la empresa ha solicitado licencia de explotación es porque tiene todos sus estudios ambientales terminados”.

AngloGold responde

Lo primero que aclaró la compañía es que el predio es de su propiedad desde 2015, por lo cual dispuso de un cerramiento en la vía con portería metálica desde hace cinco años. De tal manera que no consideran que no se ha vulnerado el derecho a la movilidad, pues este corredor no es público sino privado.

AngloGold también explicó que cuentan con el programa “Minería con Propósito”, que incluye visitas guiadas a las instalaciones de Mina Quebradona y en el marco de esta estrategia ya han llevado a cabo más de 100 recorridos.

La empresa agregó que para hacer estas visitas es necesario documentar a cada persona que va a ingresar, para cumplir con las normas de seguridad y poder otorgarle a cada uno implementos de seguridad.

No obstante, la minera aseveró que el martes 25 de febrero de este año llegaron a las puertas del predio “personas que no se habían inscrito previamente, acompañados de menores de edad”. De esta manera, anotó, desde la empresa tienen la disposición para programar una nueva fecha, “siempre y cuando se cumplan los requisitos”.

Sobre la afirmación de la veeduría relacionada con actividades y perforaciones en el predio, AngloGold aclaró que “el contrato de concesión se encuentra en etapa de exploración hasta tanto no se otorgue licencia ambiental y se apruebe el PTO (Plan de trabajos y obras del proyecto minero)”.

