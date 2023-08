Exalcalde de Turbo seguirá libre, pero juez le prohíbe asistir a reuniones políticas

Este miércoles 16 de agosto se conoció que un juez ordenó imponerle a Abuchar, quien es de nuevo candidato a la Alcaldía de Turbo, una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, revocando así la decisión que en primera instancia otro juez había tomado de ordenar su libertad, así como la de otras seis personas investigadas por estos hechos. Lo cierto es que Abuchar seguirá libre.

Con la segunda instancia, Abuchar sigue libre para defenderse en el proceso, pero está sujeto a cumplir varias obligaciones. Debe presentarse cuando la Fiscalía o el juez de conocimiento de esta causa lo requieran; debe tener buenas conductas individuales, familiares y sociales; no puede salir del país, para lo cual se ofició a Migración Colombia; y deberá pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Justo este miércoles, Abuchar hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook y dio varias claridades. Lo primero que dijo fue que estos procesos forman parte de persecución en su contra y que tiene cómo probar que nunca ha actuado de mala fe ni para hacerle daño a nadie, y que no se ha apropiado de nada que no sea de él.

Dijo sobre el lote que fue conseguido entre él y otras personas a inicios de 2009 de forma legal. “Yo estoy feliz, el bien más preciado de una persona es la libertad y hoy estoy en libertad en mi derecho propio, porque yo tengo como probar que nunca he actuado de mala fe ni me he reunido con otros para hacerles daño a otros”, manifestó.