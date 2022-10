Tal vez no se haya puesto de moda, pero en los últimos días ya ha pasado dos veces: el conductor de una moto canceló en una gasolinera de Medellín el valor de la tanqueada con monedas de $50, pero el pago no fue aceptado por el empleado que lo atendía.

En el caso del motociclista, este alcanzó a tanquear su moto, pero cuando hizo el pago, en la estación procedieron a extraerle de nuevo el combustible con una manguera. Esta le fue introducida al tanque y luego fue vaciada en un balde plástico.

La acción fue grabada en video y reproducida por la cuenta de Denuncias Antioquia.

“Sí señores vean, estoy aquí en la bomba de Primax y el señor me va a sacar la gasolina que porque no puedo pagar con monedas, ahí está pa’ que vean, ya la plata no vale”, dijo el propietario de la moto.