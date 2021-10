Después del llamado de atención del Ministerio de Salud que le recordó que la cartera es la única autoridad competente para aplicar medidas de bioseguridad como levantar la obligatoriedad del tapabocas, el alcalde Daniel Quintero precisó que a lo que hizo referencia el miércoles es que, en la medida en que la inmunidad colectiva avance, el paso lógico será eliminar el uso de mascarilla, inicialmente en espacios públicos abiertos.

Según el mandatario la normalización y consecuente supresión de medidas debe traer beneficios adicionales a la población, en este caso concreto, reduciendo los costos a las familias que genera la continua compra de tapabocas. En cualquier caso –dijo– ese escenario no llegará este año, y así dirimió el asunto.

De todos modos, en la calle buena parte de la población parece tener zanjado tácitamente el tema desde hace tiempo. La dinámica de quitarse el tapabocas al salir del metro, ponérselo al entrar, retirarlo del rostro mientras caminan por la calle y usarlo otra vez cuando se acerca a un grupo de personas se convirtieron en actos usuales.

Para Yessica Giraldo, epidemióloga e investigadora de la Universidad CES, el cruce entre el alcalde y el Ministerio debe dar pie para plantear varias reflexiones de fondo.

A su juicio, la primera conclusión es que la pedagogía de la bioseguridad ha fracasado hasta ahora, pues sigue entendiéndose como una aplicación de medidas mecanizadas e inconexas motivadas, sobre todo, por el espíritu punitivo: “me la pongo para entrar a un almacén, para que no me regañen, porque la resolución está vigente” y no desde el espíritu de construir una conciencia de autocuidado, solidaridad y salud pública.

Y parte del fracaso de esa labor pedagógica, sostiene, recae en posiciones dispares de las autoridades, tal como ocurrió entre el alcalde y el Ministerio, y que la ciudadanía castiga con su desconfianza.

Además de las declaraciones cruzadas, Giraldo señala que las medidas tomadas recientemente envían mensajes contradictorios como anunciar de aforos al 100% y al mismo tiempo indicar tajantemente, tal como lo hizo Minsalud en su respuesta al alcalde, que no es todavía objeto de discusión la posibilidad de suprimir el uso de tapabocas en espacios públicos abiertos.

El epidemiólogo Carlos Reina prefiere verlo como la necesidad de mantener unos contrapesos que garanticen que el terreno ganado en el control de la pandemia no se revierta.

“Cuando nos dicen que aforos de 100% también nos indican que bajo la condición de estar vacunados. Los incentivos y la flexibilidad que va llegando paulatinamente necesitan mantener unos seguros para no perder los esfuerzos, y en ese orden de ideas el uso de tapabocas sigue siendo fundamental contrapeso y es prematuro hablar de su eliminación”, argumenta.

De todas maneras, Colombia sí parece estar en mora de revisar la pertinencia del uso del tapabocas en diferentes escenarios, así lo hicieron los diferentes países a medida que avanzaron sus planes de vacunación. Y aunque países como España revirtieron parcialmente la medida, permitieron que la ciudadanía mantuviera la potestad de usarlo o no en espacios al aire libre. La evidencia actualizada para tener una ciudadanía informada en su decisión, es la clave