La noticia de estos días en Medellín es el aval que le hizo la Registraduría a las firmas para la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Desde que esto se supo, el gabinete empezó una campaña de defensa desde las redes sociales; allí han sentado posición, lo que les ha valido críticas por ocuparse más de la revocatoria que de sus obligaciones como funcionarios públicos.

Esta salida deja una duda: ¿Se puede invertir el esfuerzo de los funcionarios, pagados con dinero público, en la defensa del alcalde?

Por ejemplo, el secretario de Inclusión Social, Familia y DD. HH., Juan Pablo Ramírez, anunció a través de su cuenta de Twitter que hasta ayer iban 725 inscritos para conformar los comités de defensa de la Medellín del Futuro —y de esta manera motivar el voto por el “no”— respondiendo a una “invitación” que le hizo a los ciudadanos a través de un formulario virtual.

También en redes hubo cruce de declaraciones entre el concejal Luis Bernardo Vélez y la secretaria de Salud, Andree Uribe, luego de que el cabildante le pidiera a la funcionaria que no descuidara su misión de velar por la salud de la ciudad ni la gestión de la pandemia, por destinar sus esfuerzos en defender al alcalde en el proceso revocatorio, solicitud que le hizo a los demás funcionarios, ante lo cual recibió algunas respuestas airadas.

Dijo Andree Uribe: “Años llevo concentrada en mi labor, y eso no me hace dejar de resaltar la gran gestión del Alcalde @QuinteroCalle; deje de recalcarme que es médico y ejerza, hoy todavía estoy esperando que aparezca el hombre social y constructivo del que tanto se ufana ser. #NoMasMachismo”.

Otros reclamos le han llegado al secretario de No Violencia, Juan Carlos Upegui, quien señaló en Twitter: “Al frente de la revocatoria no solo está el uribismo, también están los parapolíticos que tanto daño le han hecho a Colombia”. Muchos le han pedido que le haga honor a su función y no genere más división, más teniendo en cuenta que la revocatoria no solo pasa por los uribistas.

Todo este ruido ha alimentado uno de los interrogantes principales alrededor de este proceso y es, ¿de dónde saldrán los recursos para la defensa de Quintero?

El consultor electoral Alfonso Portela señala que al tratarse de una defensa personal, no del cargo ni de la administración, todos los recursos deben salir del patrimonio de Quintero, por lo cual la Contraloría y Procuraduría deben activar sus mecanismos de control durante todo este trámite para vigilar que así sea.