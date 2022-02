Aunque las condiciones de calidad del aire han mejorado considerablemente en el Valle de Aburrá, hay que recordar que desde hoy rige en la región el pico y placa ambiental, el cual fue decretado pasado viernes 25 por al Área Metropolitana, Amva.

La medida cobija a los vehículos de carga, ya que para los demás vehículos y motos que circulan por el Aburrá rige un pico y placa de dos dígitos por día. Este es de movilidad, pero también le aporta a la calidad del aire.

La nueva medida que busca mejorar las condiciones de la atmósfera rige así: Los vehículos de carga, con modelo del 2010 en adelante, no podrán circular entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m. En la tarde la restricción es entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Para los carros que tengan un modelo anterior al 2009 las restricciones de circulación van entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m. y en la tarde de 4:30 p.m. a 9:00 p.m.

Este lunes, de acuerdo con el decreto, la restricción a la movilidad rige para los vehículos de carga cuyas placas terminan en 6, 7, 8 y 9.

Para el martes la medida cobija a los terminados en 0, 1, 2 y 3. Para el miércoles, aquellos cuyas placas terminan en 4, 5, 6 y 7. El jueves, las placas 8, 9, 0 y 1. Y el viernes el 2, 3, 4 y 5.

El pico y placa ambiental se decretó el viernes, cuando 19 de las 23 estaciones que miden la calidad del aire en el Aburrá a través del Siata -Sistema de Alertas Tempranas- tenían color naranja, es decir, aire dañino para grupos poblacionales sensibles.

Este lunes al amanecer, en contraste con el viernes, todas las estaciones marcan amarillo, es decir, calidad moderada. Las lluvias de la noche y que continuaron en la madrugada han favorecido esta situación.

Juan David Palacio, director del Área Metropolitana, indicó que el pico y placa ambiental decretado el viernes busca disminuir en 10 % el material particulado de la atmósfera, al tiempo que recomendó a los ciudadanos usar el transporte público y medios limpios de movilidad como caminar o viajar en bicicleta.