Según Quintero, EPM consultó a Millicon si vendería prima de control de UNE

Es pertinente recordar que Millicom es quien toma las decisiones sobre UNE desde 2014, tras quedarse con la mitad de las acciones y pagar una prima de control de 150 millones de dólares.

Este escenario, que según expresó Daniel Quintero desde su campaña, ponía a EPM en la posición de “socio bobo” dentro de UNE, ha sido el argumento para defender la viabilidad de vender las acciones que tiene EPM en la empresa de telecomunicaciones, agregando además que la inestabilidad del negocio de las telecomunicaciones pone en riesgo el patrimonio público.

Según plantea Guillermo Maya, magíster en Economía de la New School for Social Research de New York y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, la primera pregunta que plantea Quintero abre más interrogantes.

El experto dice que no ve viable que Millicon ceda el control de UNE a cambio de los US$ 150 millones que equivale la prima de control, a menos que exista una cláusula especial en una negociación que, por demás, muy pocas personas conoce. Si no existe dicha cláusula que garantice la retoma real del control de la empresa, la transacción sería casi un saludo a la bandera.

En caso de que recuperar el control de UNE fuera un escenario posible, expone Maya, habría que dilucidar qué es lo que realmente quiere EPM: ¿ponerse al frente de la empresa, dirigirla, desarrollarla; o con la retoma del control vendrá la disolución de la fusión?.

Respecto a la segunda pregunta, Maya cree que termina siendo casi inocua. Es decir, en caso que la respuesta de Millicon a la primera pregunta sea negativa, la respuesta positiva a la segunda pregunta acerca de si extenderían la cláusula de protección del patrimonio público, que vence en agosto de 2024, hasta el final del próximo gobierno, se da por descontada.

Los escenarios que planteó la Junta Directiva de EPM con sus preguntas a Millicon ocurren justo cuando el debate sobre la venta de las acciones de UNE ha tomado un rumbo adverso en el Concejo, pues concejales opositores a Quintero entienden que la venta de las acciones significaría firmar un “cheque en blanco” al mandatario, señalado de minar el gobierno corporativo de EPM.