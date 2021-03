Aún no hay tiempo estimado para normalizar la operación del metro

Adicionalmente, desde la empresa de transporte masivo se planteó que la medida de reducción en el paso de trenes se tomó por precaución, ya que se está revisando la zona donde apareció la socavación, “hasta tanto no se haga la revisión en sitio y se sepa el trabajo a seguir, no podremos informar cuánto tardarán los arreglos, pero es posible que sea para varios días”.

“Desde los ingresos a las estaciones Acevedo, Madera, Bello y Niquía, se está informando a todos los pasajeros esta novedad, al igual que en las 317 pantallas de toda la red Metro y los demás canales del Centro de Información al Ciudadano”, apuntó el metro.

En medio de esta situación, los usuarios reportaron una acumulación de pasajeros principalmente en la estación Acevedo, a la espera del paso de los trenes, lo que causó la aglomeración de personas en las estaciones ubicadas en la zona norte del Aburrá.

Además, a través de redes sociales los usuarios estuvieron reportando que los trenes también presentaron un aumento en el número de pasajeros, lo que fue ocasionado por la tardanza en el paso de los mismos, debido a la socavación en las vías férreas de la Línea A.

Por eso, desde el sistema metro se recomendó a las personas que esperan en Acevedo que sigan las recomendaciones del personal de Servicio al Cliente, “entre estas se recuerda el uso de la mascarilla de forma obligatoria, mantener silencio y el distanciamiento físico en la medida de lo posible”, explicó el metro por medio de un comunicado.

El personal de atención de gestión del riesgo y de infraestructura del Área Metropolitana y el metro informaron que están evaluando la situación para determinar el tiempo que tomarán los trabajos de mitigación en la zona afectada por la socavación.

Por lo pronto se espera que los trabajos se adelanten con prioridad este domingo 21 y lunes 22 de marzo, procurando así no afectar la operación comercial del sistema de transporte masivo desde el martes, después del puente festivo.

Cabe resaltar que el promedio de pasajeros movilizados por el metro en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, fue de 1,28 millones de personas en un día típico laboral y ahora el promedio, según la empresa, oscila entre 350.000 y 450.000 pasajeros menos cada día.

Por otra parte, lo que no varió fue la hora pico, pues los que volvieron a trabajar de forma presencial siguen entrando y saliendo a la misma hora. Entre las 6:00 a.m. y 6:30 a.m. y entre las 5:30 p.m. y 6:00 p.m. la ocupación de la Línea A alcanza el 60 %, mientras que en horas valle, la afluencia oscila entre 25 % y 35 %.