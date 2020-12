Conforme a lo revelado por la Personería, los problemas de la alimentación carcelaria no solo han sido señaladas por los parientes de los reclusos. También han sido corroborados por el Observatorio Penal de la entidad en sus diferentes recorridos por esos establecimientos.

“Estos son los detalles que hemos podido evidenciar en nuestras visitas a esos espacios: no hay cumplimiento en la hora de entrega de alimentos, no hay personal para la manipulación y entrega (lo hacen los mismos internos), no hay distinción en la entrega para población con diagnósticos de base (diabéticos e hipertensos) y no se entregan de forma individualizada”, detalló la Personería.