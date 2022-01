Quintero va por planillas originales y más tiempo para su defensa ante revocatoria

También se encontraron circunstancias de personas que no habían firmado y que aparecían como firmantes de la revocatoria. Es un número muy grande”.

“La ley permite cinco días para presentar una objeción al informe del trabajo realizado por la Registraduría. ¿Qué se encontró? Una cantidad importantísima de situaciones que no cumplen con los parámetros que establecen la ley y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral con respecto al cumplimiento de requisitos en la recolección de firmas. Por ejemplo, desde el punto de vista de grafología se encontró un número muy alto, cerca de 30.000 o más firmas, en las que el grafólogo contratado por el alcalde estableció que eran uniprocedecencias. Es decir, que de una sola mano se llenaron una cantidad de firmas muy voluminosas.

Pero hay más: la defensa del alcalde solicitó a la Registraduría que le otorgue más tiempo para hacer una revisión a fondo de las firmas y verificar si hay más que no cumplan con los requisitos. De cualquier modo, desde la orilla del alcalde confían en haber entregado la evidencia suficiente para que la respuesta de la Registraduría el próximo 10 de enero sea favorable.

Lo importante aquí es resaltar que, efectivamente, el proceso fue muy irregular en cuanto a la recolección. Para nosotros, en nuestras cuentas, sin hacer el ejercicio todavía de acceder a los documentos originales, el número de firmas que no cumplieron los requisitos es suficiente para que no se pueda certificar el proceso revocatorio”.

Sin embargo, aún bajo esas circunstancias, se halló ese número tan importante de firmas que no cumplen con los requisitos establecidos en las resoluciones del CNE y protocolos de la Registraduría. Las peticiones, entonces, son esas: poder acceder a los documentos originales de los formularios.

¿Qué tanto prosperan estas objeciones teniendo en cuenta todos los antecedentes en el país?

“Acuérdese que la de Peñalosa prosperó. Miremos ese caso: se hicieron las mismas peticiones y se dijo que habrían muchos elementos de juicio que permitían poner en consideración de la Registraduría, y que era importante, para una defensa técnica como corresponde, poder acceder a esos documentos de manera original y realizar una experticia mucho mayor. Repito, cinco días no son suficientes y, sin embargo, en esos días encontramos un volumen demasiado alto de firmas que no cumplen con los requisitos”.

¿Cuándo esperan respuesta de la Registraduría?

“Tiene 10 días para responder”.

¿En esos 10 días esperarán la respuesta sin emprender otras acciones o paralelamente estarán organizando ya lo que puede ser la campaña de refrendación en favor del alcalde?

“Todavía nos queda el tramo de las cuentas (del comité revocatorio). Porque encontramos cosas que no corresponden y estamos pidiendo que nos dejen revisar la totalidad de los documentos de las cuentas para presentar objeciones a las mismas. Consideramos que no reúnen las exigencias que el mismo Consejo Nacional Electoral estableció como obligación para ser convalidadas. Entonces, estamos a la espera de que nos respondan, primero con las copias, porque sin estas no podemos trabajar sobre el asunto, y sé que es un volumen importante de documentos. Necesitamos llegar a estos documentos para presentar aún más argumentos sobre la idoneidad de las cuentas”.

¿Qué hallaron sobre las cuentas del comité revocatorio?

“Muchas cosas que no están registradas y fueron encontradas en la promoción misma de la revocatoria. En redes sociales pudimos detectar gran cantidad de eventos, elementos que fueron utilizados en el proceso de recolección y que no fueron reportados. Eso es una irregularidad”.