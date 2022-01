Acosador sexual del Metro de Medellín ya fue ubicado e identificado

Según la versión, la víctima no se percató del hecho ocurrido en el vagón, en el que un hombre sacó su miembro y se los restregó en su cuerpo mientras el tren iba en movimiento y otra persona grababa el video.

“Es una mujer de 41 años, estaba muy conmocionada porque no se percató de la situación hasta que la vio en los videos”, señaló la fuente. Una persona cercana a ella le habría mostrado el video que ya circulaba en las redes sociales.

En el búnker de la Fiscalía la mujer recibió acompañamiento y dejó sentada la denuncia por el caso.

Al mismo tiempo, en horas de la noche, la Policía pudo ubicar e identificar al que sería el presunto victimario. Su interceptación se logró gracias a un trabajo minucioso de seguimiento que hizo la Policía en la revisión de las cámaras de seguridad del sistema.

Este proceso pudo constatar que el sujeto había abordado el metro en una estación del sur en horas de la mañana. Las autoridades concluyeron que era posible que llegara a la misma estación en cualquier hora del día. Y en efecto, pasadas las 7:00 de la noche, el presunto protagonista del caso, calificado de aberrante y hasta de insólito, llegó a dicha estación a abordar el sistema y es allí donde es interceptado.

El hombre acompañó a los uniformados a las instalaciones de la Sijín, donde se logró su plena identificación, pero no fue capturado. Fuentes de la Policía aclararon que la persona no podía ser capturada porque contra ella no hay una orden de captura y tampoco, a esa hora de la noche, se tenía una denuncia formal. Por todo esto, el hombre se dejó en libertad.

Lo que sigue es que la Fiscalía acopie las pruebas suficientes que permitan la emisión de una orden de captura formal y legal del señalado acosador, cuya evidencia quedó plenamente demostrada en el video, que ha tenido una amplia circulación en las distintas redes sociales.