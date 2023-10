El candidato Mauricio Tobón se desmarcó del candidato Luis Pérez y de quienes lo señalan como un posible aspirante a la gobernación que estaría relacionado con el excalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y del presidente Gustavo Petro.

“Hoy considero que (el presidente Gustavo) Petro y Daniel Quintero están destruyendo a este departamento y que su candidato, Luis Pérez, no puede gobernar a Antioquia. Él hoy representa lo que no queremos los antioqueños. Por eso decidí avalarme con la ciudadanía y enfrentar esos poderes que no quieren que gobernemos”, señaló Mauricio Tóbon.