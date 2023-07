Indignación en Maceo por crueldad con perrita que fue amarrada, golpeada y ahogada hasta matarla

La tristeza de la comunidad se hizo mayor teniendo en cuenta que La Negra dejó huérfanos a cinco cachorros que apenas tienen 10 días de nacidos.

“Me siento muy triste y confundido, no es posible que se siga matando a seres sintientes y con derechos como nosotros. El llamado es a no matarlos. Y si no los puede querer, entonces deja que ellos sigan su camino”, escribió uno de los líderes animalistas de Maceo.