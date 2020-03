Así transcurrió la “marcha contra las marchas” en Medellín

Avanzando por la avenida El Poblado, la calle 11 y la avenida las Vegas hasta el Museo de Arte Moderno, se llevó a cabo el autodenominado Desfile Pacífico, una marcha en rechazo a las acciones violentas registradas en algunas de las recientes manifestaciones ciudadanas que han tenido lugar en la ciudad.

Juan Diego Ríos, organizador del evento, indicó que “la protesta es un escenario para expresar las inconformidades a través de vías pacíficas, pero no se vandaliza ni se destruye. No más papas bombas, no más explosivos, no más vandalización de lo público ni de lo privado”.

Publicidad

El punto de encuentro fue el hotel Dann Carlton, lugar hasta el que llegaron unas quinientas personas para cantar el himno de Antioquia y recibir las indicaciones iniciales. “Vamos a desfilar separados, a unos 40 o 50 centímetros el uno del otro. Tendremos desfilantes en la parte inicial, en la parte del centro va a estar la banda marcial, seguidamente otro poco de desfilantes, luego seguimos con la papayera y, finalizando, otro poco de desfilantes. Al final, el carrito escoba de Emvarias irá recogiendo la basura”, expresó el hombre que se dirigía a los marchantes desde una camioneta en cabeza de la manifestación. A lo largo de la jornada fueron adhiriéndose más participantes.

A causa de la manifestación, estuvo suspendida la movilidad en la avenida El Poblado y Las Vegas, como lo informaron en sus redes sociales el alcalde Daniel Quintero y la Secretaría de Movilidad.