Agresor de Lucas, un perro criollo de Envigado, Antioquia, fue condenado a 20 meses de prisión: ¿una pena justa?

Si bien coinciden analistas y organizaciones defensoras de animales, es un avance que se estén profiriendo condenas por casos de abusos y maltrato contra estos seres vivos; también es preocupante que el monto de las penas sea excarcelable.

El más reciente fallo en ese sentido lo determinó la justicia al condenar a Edgar Alexander Montañez Díaz por el delito de maltrato animal agravado, en hechos sucedidos en Envigado.

La sentencia estableció una pena de 20 meses de prisión e inhabilidad por el mismo término, lo cual no obliga a que sea asumida en un centro penitenciario.

Fue entre mayo y julio de 2024, en un inmueble de ese municipio del sur del área metropolitana de Medellín, que esta persona sometió de manera reiterada a un perro criollo de nombre ‘Lucas’ a golpes y otras conductas violentas que le ocasionaron lesiones, sufrimiento y afectaciones acreditadas mediante peritajes veterinarios.

La investigación también arrojó que algunos de los ataques se produjeron en presencia de menores de edad y correspondieron a represalias contra su entonces pareja sentimental.

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