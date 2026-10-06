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Agresor de Lucas, un perro criollo de Envigado, Antioquia, fue condenado a 20 meses de prisión: ¿una pena justa?

La justicia condenó a Edgar Montañez por agredir de manera reiterada a un perro en Envigado. Aunque defensores celebran la aplicación de la Ley Ángel, abren el debate sobre las penas excarcelables ante el aumento de casos en Antioquia.

  • Según la Fiscalía, Edgar Alexander Montañez sometió de manera reiterada al perro, Lucas a golpes y otras conductas violentas que le ocasionaron lesiones, sufrimiento y afectaciones acreditadas mediante peritajes veterinarios. Entre las razones de la agresión está la de vengarse se su pareja sentimental. Foto Cortesía
    Según la Fiscalía, Edgar Alexander Montañez sometió de manera reiterada al perro, Lucas a golpes y otras conductas violentas que le ocasionaron lesiones, sufrimiento y afectaciones acreditadas mediante peritajes veterinarios. Entre las razones de la agresión está la de vengarse se su pareja sentimental. Foto Cortesía
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 1 hora
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Si bien coinciden analistas y organizaciones defensoras de animales, es un avance que se estén profiriendo condenas por casos de abusos y maltrato contra estos seres vivos; también es preocupante que el monto de las penas sea excarcelable.

El más reciente fallo en ese sentido lo determinó la justicia al condenar a Edgar Alexander Montañez Díaz por el delito de maltrato animal agravado, en hechos sucedidos en Envigado.

La sentencia estableció una pena de 20 meses de prisión e inhabilidad por el mismo término, lo cual no obliga a que sea asumida en un centro penitenciario.

Fue entre mayo y julio de 2024, en un inmueble de ese municipio del sur del área metropolitana de Medellín, que esta persona sometió de manera reiterada a un perro criollo de nombre ‘Lucas’ a golpes y otras conductas violentas que le ocasionaron lesiones, sufrimiento y afectaciones acreditadas mediante peritajes veterinarios.

La investigación también arrojó que algunos de los ataques se produjeron en presencia de menores de edad y correspondieron a represalias contra su entonces pareja sentimental.

Puede leer: Hombre en Medellín habría asesinado a su mascota tras llegar a la casa y no encontrar a su esposa

Esa y otras situaciones de maltrato recientes han sido visibilizadas y atendidas por las autoridades de la ciudad y de Antioquia, que han aplicado con severidad la Ley Ángel, que establece multas económicas severas que van de 15 a 30 salarios mínimos, si el animal sufre lesiones, y de 30 a 60 si muere.

Además, esta misma Ley, que es reciente y un avance en los derechos animales, endurece las penas privativas de la libertad y la prohibición de la tenencia de animales para personas condenadas por estos hechos.

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Según Juan Jiménez Lara, animalista y concejal de Medellín, las leyes vigentes establecen que el retiro preventivo depende de la gravedad y vulnerabilidad del animal. En este caso, consideró, se inició un proceso ante la Inspección de Policía, pero el maltrato no se consideró extremo; podrían imponer una multa o decomisar los perros tras evaluar las pruebas.

Le puede interesar: En video: Presunto agresor de dos perros en Bello deberá responder ante la justicia

Cifras de maltrato animal en Antioquia

En Antioquia, hasta finales de septiembre pasado se habían reportado 116 denuncias de maltrato animal, frente a 97 a la misma fecha del 2025. Para el caso Medellín, han sido 49 en Medellín, 9 más que en 2025. Solo en Medellín se han reportado 49 situaciones de maltrato este año, nueve más que en 2025.

“Lo más preocupante frente a este panorama es cuántos de estos casos que son reportados a las autoridades son efectivamente atendidos, investigados y judicializados. No podemos permitir que la falta de medidas efectivas de protección, investigación y sanción termine generando en la ciudadanía la percepción de que maltratar a un animal no tiene consecuencias”, concluyó Jiménez.

Siga leyendo: Gobierno reglamenta la Ley Ángel y activa ruta contra el maltrato animal: así podrán actuar las autoridades

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál fue la condena impuesta al agresor del perro ‘Lucas’ en Envigado?
Edgar Alexander Montañez recibió 20 meses de prisión e inhabilidad por el mismo periodo por el delito de maltrato animal agravado.
¿Por qué el condenado por maltrato animal en Envigado no irá a la cárcel?
De acuerdo con la legislación colombiana, las penas privativas de la libertad inferiores a cuatro años (48 meses) resultan excarcelables.
¿Cuántas denuncias por maltrato animal se han registrado en Antioquia?
A finales de septiembre de 2026 se registraban 116 denuncias en Antioquia, de las cuales 49 ocurrieron en Medellín.

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