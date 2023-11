“ No soy oposición de la extrema derecha que alcanzó la primera votación”, así manifestó el candidato derrotado en los comicios, quien obtuvo 597.667 votos, superado por Rendón, quien sacó 944.239.

Como se esperaba, el excandidato a la gobernación Luis Pérez Gutiérrez anunció en la noche de este viernes que no aceptará la curul en la Asamblea de Antioquia que se le otorga mediante el estatuto de oposición por quedar en segundo lugar de las elecciones del pasado 29 de octubre. En una carta entregó las razones por las cuales declina de esta posibilidad de ser el principal opositor del gobernador electo, Andrés Julián Rendón.

Con esta carta, Luis Pérez anunció que no aceptaba la curul en la Asamblea de Antioquia. FOTO: CORTESÍA

“ No reconozco ni lícita ni legal ni legitima la campaña a la Gobernación. Un grupo de Abogados constitucionalistas ha tomado la decisión de demandar ante el Consejo de Estado nulidad de las elecciones porque Andrés Julián Rendón, personalmente, sus compañeros de campaña y algunos paracos digitales anónimos mintiendo crearon un escenario falso de terror y miedo que ejerció presión sicológica a los sufragantes”, manifestó Pérez Gutiérrez en el pronunciamiento.

Finalmente, aseguró que no augura que durante los próximos cuatro años haya una importante tarea dentro de la Asamblea de Antioquia, atacando a Rendón de no haber presentado importantes proyectos para Antioquia. “No presentó causas nobles en favor de la gente ni en bien de Antioquia. Por eso, no tendrá la Asamblea de Antioquia tareas audaces, pues a primera vista serán cuatro años más sin grandes obras”, concluyó el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín.

Así las cosas, la curul que no acepta Pérez quedaría en manos de Walter Manuel Salas Quinto, del partido Independientes, cuyo líder es el exalcalde Daniel Quintero. Este es el asiento 26 de la Asamblea que, de acuerdo con la cifra repartidora fijada, le corresponde a Salas, quien obtuvo el pasado 29 de octubre 14.352 votos. El partido había sacado 61.840 y estaba a la espera de la decisión del exgobernador para saber si tenía su espacio en la asamblea o no.