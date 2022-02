No hago un memorial de agravios, sino que propongo un contraste entre versiones que se han tejido y animado en diversos escenarios, con datos incompletos y desestimando las realidades. Es decir, lo que pretendo es promover un debate con argumentos, con hechos, como corresponde en una sociedad democrática, más que con opiniones viscerales, lugares comunes o discursos populistas.

El regalo del Metro

El primero es la creencia en Colombia de que nosotros hemos sido unos privilegiados en la construcción y financiación del Metro de Medellín. Estoy seguro de que si se hace una encuesta entre los ciudadanos, e incluso entre el más alto nivel de los personajes de la política colombiana, el 80 o 90 por ciento dirá que eso es así: que a los antioqueños nos regalaron el metro. Y eso no es cierto, es absolutamente todo lo contrario.

Muchos no saben por ejemplo que la Ley 310 de 1996, la denominada Ley de Metros, establece que todos los sistemas de transporte masivo en Colombia serán financiados 70 por ciento por la Nación y 30 por ciento por la región. Pero esa misma ley establece que el Metro de Medellín sí tenía que ser pagado 60 por ciento por la región y 40 por ciento por la Nación. Hablamos de que Medellín y Antioquia estamos pagando dos veces lo que todas las demás regiones del país, incluido el futuro Metro de Bogotá, están pagando por ese sistema de transporte masivo.

Nosotros pagamos el 60 por ciento y las demás regiones de Colombia pagan el 30 por ciento. ¿Y eso por qué? Simple y llanamente porque Medellín fue líder. Simple y llanamente porque fuimos el primer sistema de transporte masivo que abrió la ruta de otros.

Yo podría coincidir, por ejemplo con muchos, en que ese 60% podría ser hasta el momento en que se expidió la ley, pero de ninguna manera pienso que eso sea hoy justo para Antioquia y para Medellín.

Pero las inequidades no paran ahí en Antioquia, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín hemos pagado el 100 por ciento de los 6 metrocables que son parte del sistema de transporte masivo. Hemos pagado también un tranvía, no con cualquier inversión: son 650 millones de dólares que lo que hacen es que siga creciendo la inequidad.

Se hizo acuerdo con la Nación en 2004 que me parece un gran avance, un comienzo para revertir esa injusticia. La deuda estaba dolarizada y era inviable, por eso se impulsó un acuerdo de reestructuración, en el que concurrimos Álvaro Uribe como presidente, Sergio Fajardo como alcalde de Medellín y Aníbal Gaviria como Gobernador de Antioquia. Ese acuerdo convirtió la deuda a pesos y amplió el plazo para que el Departamento y el Municipio pagaran la deuda a 80 años, pero el monto no se cambió: la región sigue pagando el 60 por ciento. Se pignoró a favor de la Nación para ese pago los ingresos brutos de la sobretasa municipal a la gasolina y el 40% del impuesto departamental al tabaco y se incluyó una cláusula según la cual el excedente de pago de la cuota anual de cada año no va a una rebaja de esa cuota al año siguiente sino a una disminución futura del plazo. Hoy hemos pagado 1,9 billones de ese arreglo y de ellos aproximadamente 300 a 350.000 millones de pesos por encima de lo que debíamos haber pagado. ¡300 a 350.000 millones que eran trascendentales para obras, para inversión social, en Antioquia y Medellín!

Justo es reconocer que el actual gobierno del presidente Iván Duque, con su acertada decisión de financiar en un 70% el Metro Ligero de la 80, impulsado por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la empresa Metro, empieza a recorrer el camino de la justicia y la equidad; pero comparando esta financiación con la cifra total de la inversión de la región, antes mencionada, el aporte de la Nación no llega ni al 40% astronómicamente lejana al 70% del aporte en otras regiones.

Desde la Gobernación de Antioquia, con el apoyo de los alcaldes del Valle de Aburrá, el Área Metropolitana, el Metro, la Asamblea Departamental, la bancada antioqueña en el Congreso, los gremios y la academia, hemos venido impulsando el proyecto más importante para la movilidad sostenible en el Valle de Aburrá: el Tren del Río. Este proyecto, de financiarse como debe ser, con un 70% de aporte nacional, apenas elevaría el valor total de los aportes de la Nación en nuestro sistema de transporte masivo a menos del 50%, muy distante todavía del 70% en otras regiones y ciudades.