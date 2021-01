Retos que se plantean sobre plan climático de Medellín

Por miguel osorio montoya

Aunque el documento aún no es público, analizamos con expertos tres sus acciones.

Si no hacemos nada, y seguimos actuando como lo hacemos, Medellín será, a 2050, una ciudad ardiente, con más de 150 días al año en que la temperatura supere los 29 grados. Si seguimos como vamos, ese año la atmósfera de la ciudad recibirá casi siete millones de toneladas de CO2, es decir, el doble de lo que se emite hoy (ver gráfico). Esas con las conclusiones de la Alcaldía según las proyecciones del último inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad, realizado en 2015. Para evitar ese futuro aciago, de esa ciudad invivible, la Alcaldía de Medellín construyó el Plan de Acción Climática (PAC) a 2050. El documento fue anunciado a comienzos de diciembre cuando C40, una red de 97 ciudades del mundo que aboga por la lucha contra el cambio climático, le dio su aprobación. “Que esta entidad nos lo aprobara es un buen síntoma. Es un plan que se construyó durante tres años, en el que se tuvo en cuenta el inventario de emisiones de la ciudad para saber cómo íbamos a estar en 30 años. La idea es tomar acciones concretas, por ejemplo, tener una movilidad 100% eléctrica para reducir la emisión de CO2 y tener una ciudad carbono neutro a 2050”, explicó Diana Montoya, secretaria de Medio Ambiente de Medellín. Publicidad Con carbono neutro, la funcionaria se refiere a que la ciudad compense emisiones de CO2 con otras acciones como la siembra de árboles.

¿Un documento privado?

A pesar de que el PAC fue anunciado en diciembre, hasta ahora no ha sido publicado. Eso le ha traído varios cuestionamientos a la Alcaldía. Juliana Gutiérrez, directora de Low Carbon City, una entidad global que fomenta acciones para frenar el cambio climático, expresó: “Debo reconocerle a esta Alcaldía que tenga el medio ambiente dentro de sus prioridades. Pero, por otro lado, es importante recordar que los procesos se deben construir en conjunto con todos los sectores y más cuando se trata de la gobernanza del cambio climático, en la que todos tenemos responsabilidades. El plan de cambio climático no puede ser solo un documento con despliegue mediático”. Una opinión similar tiene el abogado ambiental Lucas Quintero, quien expresó que, desde hace un mes, cuando se presentó el PAC, viene buscando respuestas sobre el Plan. “¿Por qué no se publica? Este debe ser un documento abierto a todo el público, a la academia, a los empresarios. Me parece que el plan se convirtió en un canto a la bandera, algo que sirve para ganar premios internacionales nada más”, comentó. Llevadas estas críticas a la administración, la secretaria Montoya respondió que el documento será publicado en el primer trimestre de este año. Precisó que no se ha hecho porque el PAC es un instrumento técnico y extenso, poco digerible para el público en general. “Estamos creando una versión cómoda de leer, bien diagramada, en la que todo esté bien entendible. Sin embargo, si algún experto o académico lo requiere, nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente se lo podemos brindar con todos los estudios anexos”, indicó la funcionaria. De hecho, EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento técnico de 172 páginas para este informe y se lo compartimos a varios expertos para conocer sus opiniones frente a las acciones y retos que contempla el plan climático. Publicidad

Opinan los expertos

El primero en emitir un concepto sobre el PAC fue Lucas Quintero, el abogado ambiental. “No me parece que esté bien construido, tiene muchos vacíos. Me pareció un copie y pegue del Plan de Desarrollo de esta administración”, comentó. Y añadió sobre un tema técnico: “Me preocupa que no se tuvo en cuenta el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hídricas (Pomca), que es un instrumento vital y valioso para el manejo del río Medellín. Por otro lado, no deja de inquietarme que hayan incluido dentro de la información el Plan Ambiental Municipal que perdió su vigencia en 2019”.

Desde Low Carbon City, Gutiérrez advirtió que este Plan es un primer paso que debe dar la ciudad para convertirse es una urbe viable en términos ambientales. Sin embargo, advirtió lo que para ella son varias flaquezas del PAC. En primer lugar, precisó la experta, el inventario de emisiones con el que se proyectó el plan es de 2015, lo que hace que las perspectivas no sean precisas. Frente a esta observación, la secretaria Montoya respondió que en el momento se está evaluando la formulación de un inventario más actualizado, pero recalcó que es difícil porque son muchos los actores que tienen que rendir cuentas para poder realizarlo. Gutiérrez, además, opinó que el plan no tiene indicadores claros para lograr la carbononeutralidad a 2050: “Falta el desarrollo de indicadores concretos para las acciones planteadas en términos de metas para lograr la carbono neutralidad. También faltan modelaciones de la acciones propuestas y cuánto contribuyen a la meta de carbononeutralidad”. Otro de los expertos consultados es Felipe Castro, director del Centro de los Objetivos Sostenibles para América Latina. Luego de revisar el Plan, celebró que la ciudad se haya dado a la tarea de pensar en cómo detener sus emisiones. Publicidad Consideró que moverse hacia una movilidad 100 % eléctrica y a un mayor uso de la bicicleta será clave para lograr la meta de carbono neutro. “En el PAC se considera que el 25 % de los viajes en la ciudad será en bicicleta para 2050. Creo que la ciudad tiene un potencial para lograrlo. Será muy importante la articulación del sector privado para lograr eso”, señaló el experto.