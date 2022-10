Las horas están contadas: a las 12:00 de la noche de hoy, si nada extraño ocurre, el Suroeste quedará completamente bloqueado.

Los gremios del transporte y de caficultores están hartos de los monumentales trancones que se viven día a día en la subregión. Este sábado, por ejemplo, quienes viajaban tuvieron que soportar una fila de más de 15 horas. Los bloqueos, entonces, son una manera de presionar a las autoridades para que haya una atención inmediata.

EL COLOMBIANO habló ayer con Felipe Correa, uno de los líderes de la protesta. Dijo que los bloqueos estaban en firme, como se había planeado. Explicó que la carta que enviaron al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la concesionaria Covipacífico, en la que pedían soluciones y ser escuchados, no ha sido respondida por nadie. “Tenemos una gran desazón como comunidad. Hasta ahora, ninguna entidad ha contestado y eso nos hace entender que no nos están escuchando. Por eso el bloqueo sigue en firme”, precisó Correa.

Los manifestantes han dicho que la única manera de no bloquear es que haya una negociación y, por lo menos, se consideren tres alternativas: desviar el tráfico de todo tipo de tractomulas y vehículos articulados, que hoy circulan entre Camilo C y Bolombolo (Vía Sinifaná), hacia la vía de Mar 1 con conexión a Pacífico 2, que mientras hubiese trancón y no exista flujo constante del tráfico por el peaje, levantar las talanqueras del mismo y evitar el cobro a los usuarios de la vía. Y, finalmente, realizar las obras de mantenimiento en las horas de la noche.

Correa comentó que ya tienen todo listo, con personas dispuestas, para que a las 12:00 de la noche se bloqueen los tres puntos seleccionados. El primero de ellos es en Paso Nivel, cerca al peaje de Amagá. Con este punto cerrado, el Suroeste queda confinado, pues la vía por La Pintada sigue cerrada.

El segundo es en Bolombolo, el corregimiento de Venecia, junto al Cauca, que une a Pacífico 1 y 2 con Mar 1. Ahí se bloqueará la vía que lleva de Bolombolo a Santa Fe de Antioquia.

Por último, los manifestantes cerrarán en el sector de Peñalisa, donde están las partidas hacia Jericó. En este lugar se sumarán personas del Chocó, del municipio El Carmen de Atrato, que también sufren los problemas de las vías del Suroeste. Por su parte, Pacífico 1 ha anunciado que tomará medidas para mejorar la movilidad