“La falacia consiste en indicar que los $25 millones pagados por la cuenta bancaria de la campaña eran una sola donación de parte de la Corporación Medellín Cuenta Conmigo. Las donaciones hechas fueron de $22.803.938 millones y por lo tanto no excedieron el tope del 10% que podía ser donado a la campaña y que no hubo ninguna donación adicional de $25 millones”, dijo la contadora en su oficio.

¿Qué sigue?

Para conocer qué movidas adelantarán los líderes de la revocatoria, EL COLOMBIANO contactó al concejal del Centro Democrático y uno de los nombres que serán investigados tras la decisión del CNE, Julio Enrique González Villa.

Este insistió en que el órgano cometió una irregularidad y no cumplió con el fallo del Tribunal Superior de Medellín que le ordenó certificar, de forma positiva o negativa, los estados contables de la revocatoria en un término de 48 horas.

En el momento, no se ha expedido ninguna resolución o acto administrativo, según González Villa. Y en el comunicado de prensa emitido por el CNE se habla de una “presunta” violación de topes, cuestión que para este deja varias dudas.

“¿Con base en una posibilidad, y no en una certeza, dicen que hubo violación de topes?. Mi preocupación es que no tienen certeza o prueba. ¿Cómo es posible que con base en incertidumbres paren una revocatoria?”, se preguntó.

En razón de lo anterior, González Villa manifestó que interpondrá una acción de tutela contra la decisión del CNE. “Lo más seguro es que la interpongamos ante el Tribunal Superior de Medellín o ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, y luego podríamos ir a una segunda instancia ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado”.

Y agregó, tras precisar que su postura no es la de todo el comité revocador: “Todavía no nos han notificado nada. Son solo comunicados de prensa. No sabemos qué recursos caben, porque no se conoce el acto administrativo. Pero, pese a los recursos que procedan, vamos a interponer desde ya la acción de tutela”.

En el mismo sentido, Andrés Rodríguez, otro de los líderes del comité revocador, anotó que la decisión del CNE está basada en política y no en derecho. Asimismo, reiteró que como promotores de la revocatoria ven vulnerado su derecho constitucional de ejercer los mecanismos de participación ciudadana “por un simple error contable” que ellos ya habían subsanado a tiempo.

“Creo que están pescando en río revuelto y buscando excusas para no certificar positivamente los estados contables y, aparte, exceden lo que en derecho se les permite. Nosotros ya deberíamos estar votando la revocatoria”, manifestó Rodríguez, quien dijo de nuevo que los estados contables no tienen irregularidades.

También recalcó que el CNE todavía no les ha notificado de forma oficial la decisión del martes y que esta se sigue manejando a través del comunicado de prensa publicado en redes sociales y medios de comunicación.

El Partido Centro Democrático, mediante un comunicado escrito, dio a conocer que contratará una auditoría para revisar la contabilidad de la iniciativa, además de apoyar los recursos que permitan derogar la medida cautelar con la que el CNE suspendió el proceso.