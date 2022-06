Sobre el tema, Walter Zapata, mayor accionista de Ingecon, respondió en entrevista lo siguiente:

¿Qué peso tuvo el problema con el Central Park en la crisis?

“Dependíamos en un 90% de los contratos que teníamos con la Gobernación. No nos dijeron que paráramos, simplemente el proyecto perdió ritmo y nosotros seguimos con la carga (maquinaria y obreros)”.

Critican el endoso de una factura a Moncada Holdings mientras que no se les pagaba a los trabajadores.

“Eso no sucedió. Moncada Holdings nos prestaba recursos y sí hicimos un pago, pero no teníamos acreencias laborales”.

¿De quién es Construviales de Colombia?

“Es de mi hermano, y no es verdad que tengamos contratos a través de ellos. Lo que pasa es que él se fue a hacer su propio futuro en octubre pasado después de trabajar con nosotros toda la vida. Esto ha ocasionado problemas familiares, porque yo le digo a él que me dejó tirado en el peor momento, y eso nos tiene distanciados”.

¿Ingecon tiene filial en Estados Unidos?

“Yo me fui con mi esposa a ponerme la vacuna Jansen a EE. UU. y allá me encontré con una amiga abogada que crea corporaciones. Ella me dijo que por qué no armaba una corporación, que me podía servir en el momento de comprar cualquier repuesto por ejemplo. Esa empresa es solo de papel, no tiene siquiera cuenta corriente ni he hecho una sola compra a nombre de ella”.

¿Qué tiene que ver con un complejo de glamping en el occidente antioqueño?

“En octubre que se fue, mi hermano tenía la locura de montar ese glamping y me invitó al proyecto, pero le dije que no, porque ni soy hotelero ni me gusta eso. Yo le creo es a Ingecon”.

Hay suspicacias de que estas empresas sirvan para meter recursos y evadir responsabilidades de Ingecon.

“No tengo que ver nada con ellas.También han dicho que compré un helicóptero y que saqué la plata para Estados Unidos, que me iba a ir del país. Yo entiendo la inquietud de la gente, pero si fuera así no estaríamos en insolvencia. Yo soy un hombre que no sé decir mentiras”.

¿Hoy día hay una operación de Ingecon que le permita ser exitosa en una reorganización?

“Yo me dediqué a organizar la casa en los últimos seis meses. En este tiempo no he aceptado demasiado trabajo por no generar un daño al comercio muy complicado por los problemas de liquidez que tenemos, hasta tanto no fuéramos aceptados en insolvencia”.