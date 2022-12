Según Andrea Echeverri, una de las afectadas de esta edificación implosionada este jueves, hasta el momento no se les ha entregado un peso por sus apartamentos y Pablo Villegas Mesa, representante legal de esta compañía, nunca les ha respondido. Ellos continúan con angustia, porque si bien ya las propiedades no existen como tal, ellos deben seguir pagando las deudas adquiridas para hacerse con la propiedad.

Ambos deberán pagar 30.891 millones de pesos, de los cuales 27.255 millones de pesos son por la pérdida de 41 inmuebles; 3.000 millones de pesos por la pérdida de muebles y enseres; 581 millones de pesos por los cánones de arrendamiento que pagaron los afectados al dejar sus apartamentos; y otros 55 millones de pesos para los que tenían contratos de arrendamiento por los cuales no pudieron recibir dinero.

Según Alejandro Rivas, quien tenía su apartamento en la torre 3 de Space, luego de este fallo no han tenido ninguna respuesta por parte de los responsables de CDO ni tampoco ha entrado un peso a su cuenta bancaria procedentes de esta obligación adquirida. Aún debe 40 millones de pesos por un apartamento que ya no existe.

EL COLOMBIANO se contactó hoy con Pablo Villegas Mesa a su número celular a las 10:11 de la mañana. Insistimos en cinco oportunidades sin ninguna respuesta. Posteriormente, Villegas regresó la llamada y se presentó con su nombre, a las 10:21 a.m., pero al saber que era un medio de comunicación no respondió más y colgó. Insistimos con otras tres llamadas, pero no volvió a contestar para responder sobre los cuestionamientos al respecto.

Mientras tanto, las familias de Continental Towers y Space continúan procesos judiciales en contra de la constructora y de la misma Alcaldía para buscar recuperar parte del patrimonio perdido.