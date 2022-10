Por lo anterior, la Contraloría respondió ante la auditoría que el nombramiento de Bedoya conversó con el manual de funciones vigente. “Se concluye que no existe vulneración de la normativa interna de la entidad frente a la vinculación de la funcionaria en el citado cargo”, expresaron en su momento. La cuestión es que la llegada de Bedoya a la Subcontraloría no fue un hecho aislado, según la auditoría: tampoco habría cumplido con los requisitos para desempeñarse en los dos cargos que ostentó previamente.

Según una resolución del 7 de febrero de este año, para ocupar la plaza era necesario contar con título profesional en áreas específicas, como administración, economía, ingeniería, ciencia política o comunicaciones. El pregrado de psicología, del cual se graduó Bedoya en la Universidad San Buenaventura de Cali, no cumplía con los requisitos, pero la modificación que vino el 26 de mayo matizó las exigencias, aduciendo que no importaba el área de conocimiento del título profesional.

Resulta que el 16 de febrero de este año, Bedoya asumió el cargo de directora administrativa. Para la fecha, aún estaba vigente la modificación realizada el 7 de febrero al manual de funciones, en el que psicología no aparecía como una disciplina apta para esa plaza. Ello, dice la auditoría, resultó en una presunta irregularidad: “De acuerdo a lo evidenciado y verificado en los documentos soportes suministrados por la Contraloría, la funcionaria acredita el título de psicología y este perfil no se encuentra en las áreas de conocimiento establecidas en el manual de funciones”.

Y hay más

La elección de González no es la única atravesada por cuestionamientos. El exsenador Bedoya afronta un proceso por presunto fraude en la obtención de su título de abogado en la Universidad de Medellín. El particular cobró relevancia luego de que se conociera que Bedoya presentó, en tiempo récord, homologaciones y pruebas finales para optar por ese título. De hecho, luego de adelantar un proceso interno, la institución universitaria decidió retirarle el cartón al exsenador. Fue una decisión de la Corte Constitucional la que revocó el acto en agosto de este año y, si bien no frenó el proceso por supuesto fraude, dijo que el centro de estudios no tenía la competencia para ese menester.

Pese a que tratamos de contactar al exsenador Bedoya para conocer su versión sobre estos hechos, no logramos obtener respuesta previo al cierre de esta edición. La Contraloría, por su parte, insistió en que los ajustes realizados al manual de funciones no favorecieron a la ex subcontralora Bedoya, quien también se desempeñó como contralora auxiliar de Medellín durante cuatro años.

Lo que queda, pese a las respuestas de la Contraloría departamental y el silencio de algunos diputados consultados, es un manto de duda sobre las capacidades de la ex subcontralora y el proceder del órgano de control. No deja de generar ruido que la renuncia de Bedoya tuviera lugar la misma semana en que se conoció el informe de la Auditoría General de la República.