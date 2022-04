Las decisiones en los partidos no son unánimes. Aunque en algunos hay consensos y directrices sobre a quién apoyar, hay otros en los que la preferencia por uno u otro aspirante ha generado pujas y divisiones internas.

Pero dentro de la colectividad verde, dicen varias fuentes, el apoyo está mayoritariamente con Sergio Fajardo. Entre los respaldos más significativos están el concejal de Medellín, Daniel Duque; y los diputados Camilo Calle, Jorge Humberto Echeverri y Rogelio Zapata. Por su parte, el concejal Jaime Cuartas no ha manifestado una decisión y el representante electo Juan Camilo Londoño analiza el panorama y, después de Semana Santa, anunciaría a quién apoyará.

Situación diferente vive el partido Alianza Verde, que dio libertad a sus integrantes para apoyar a los candidatos presidenciales. Un sector antioqueño menor se fue con Petro bajo el liderazgo del representante León Fredy Muñoz, quien en las elecciones del 13 de marzo no logró curul al Senado. De cualquier forma, desde hace tiempo se ha visto en tarima haciendo campaña con el Pacto, muy de la mano de fichas o coequiperos del alcalde Daniel Quintero, también rodeado de personas que se decantaron por el líder de la Colombia Humana.

Pese a que el pasado 26 de marzo varios militantes liberales de Antioquia se sumaron a la campaña petrista, algunos concejales, diputados y congresistas no quieren hacerlo público todavía, porque no están de acuerdo con el candidato o porque corren el riesgo de que la colectividad oficialice el respaldo a otro aspirante. La directriz del partido los ata de manos ante una posible falta por doble militancia.

Con el líder del Pacto Histórico también está el senador electo por el partido Comunes, Ómar Restrepo, siguiendo la tendencia nacional de la colectividad, que ve en Petro la garantía de la implementación del Acuerdo de Paz en el próximo periodo de gobierno.

El petrismo cuenta además con el apoyo del movimiento Independientes, con el que Quintero logró la Alcaldía de Medellín en 2019. Sin embargo, el concejal Luis Bernardo Vélez, que logró curul con este grupo político, se ha distanciado del mismo y va con Fajardo.

Los miembros de Independientes, entre los que se cuentan exsecretarios de Quintero que renunciaron para sumarse a la campaña de Petro, trabajan de la mano del Pacto Histórico, cuya lista antioqueña hoy tiene electos tres senadores y tres representantes.

Por su lado, el movimiento Dignidad se mantiene con Fajardo, bajo el liderazgo en Antioquia del representante Jorge Gómez, quien no logró curul a Senado en las legislativas de marzo; y su coequipero, el diputado Luis Eduardo Peláez. Por otra parte, pese a que el representante electo Daniel Carvalho logró la curul en la lista de la coalición Centro Esperanza, no puede manifestar apoyo por ningún candidato, pues el aval se lo dio Verde Oxígeno, cuya candidata presidencial es Íngrid Betancourt, con quien la relación no está en los mejores términos.

En el Conservador sí se anunció consenso nacional para respaldar a Federico Gutiérrez. Varios integrantes de Antioquia confirmaron que lo hacen con convicción, luego de que se impusiera en la consulta del Equipo por Colombia, superando a David Barguil, la opción conservadora.