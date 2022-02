Lo que dijo Óscar Suárez Mira sobre la contratación de Buen Comienzo en Medellín

Y sobre Gloria Montoya y su sobrino Henry Paulison Gómez, respondió: “ella se retiró hace mucho tiempo de la casa Suárez. Ese muchacho no tiene nada que ver con nosotros, trabajó en una campaña con el Flaco Mejía (Carlos Mario Mejía, hoy secretario de Movilidad de Medellín), cuando ellos tenían el Área Metropolitana. Ahorita se hizo amigo, por sus propios medios, de Daniel Quintero, pero no tiene ningún nexo ni personal ni político con nosotros. No nos habla”.

Por eso le contrapreguntamos: ¿No le parece demasiada coincidencia que Buen Comienzo, que es dirigida por alguien que surgió políticamente en Bello, contrate con Colombia Avanza, que también es de Bello, donde los Suárez Mira son barones electorales?

Óscar Suárez Mira respondió: “No es coincidencia, es un hecho muy claro. Nosotros no tenemos cómo amarrar a nadie, no manejamos conciencias, ni manejamos gente que está por obligación. Gloria Montoya, la tía de Henry, trabajó en una época con nosotros, cuando Olga fue alcaldesa (2004–2007), mucho antes de Daniel Quintero. Después se retiró y hoy creo que trabaja con Trujillo, pero hoy no tiene relación de amistad, ni política con nosotros, y el sobrino menos. No tienen nada que ver con nosotros, no me doy cuenta de sus contratos. ¿Usted no conoce muchos políticos que van de directorio en directorio? ¿Entonces usted me va a endilgar algo a mí por eso? Le puedo decir mirándolo a los ojos que hace más de cinco años no hablo con Henry. No es que sea coincidencia, es que cuántas personas se han formado en Bello y no solo bajo mi orientación política. ¿Entonces todos los que venimos de Bello somos malos o qué?”.