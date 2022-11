No es solo el barrio El Pesebre, hay muchos sectores de la comuna 13 que están sitiados por la temporada de lluvias. Habitantes calculan que el 40% de su territorio está en alto riesgo, asentado en laderas pronunciadas, donde la tierra se satura de agua y se desgaja con facilidad.

Eso pasó esta semana en el sector El Socorro-Los Ángeles , donde un deslizamiento afectó cinco casas. Los habitantes de esa zona han escuchado ya los antecedentes de vecinos, que ponen la situación frente a la administración pública y reciben la orden de evacuar. “Pero no les dan una solución integral ni a largo plazo. Entonces, la gente está prefiriendo tomar el riesgo de quedarse en sus casas y no evacuar ni decir nada”, comentó Tabares.

Es preocupante que esta ola invernal, una de las más fuertes de la última década, continuará en diciembre, según las autoridades. Incluso, se teme que en la región andina llueva un 30% más en el último mes del año en comparación con el histórico.

Si no se toman acciones preventivas, las zonas de las laderas se verán mucho más afectadas. No en vano, la Alcaldía ya declaró la emergencia climática, aunque las comunidades se han quejado de que no las tuvieron en cuenta en el proceso y tuvieron que rogarle mucho a la administración para que por fin lo hiciera.

En el caso concreto de la 13, Tabares se quejó, como la gente, de la respuesta institucional: “Nosotros tenemos el 40% de la comuna en zona de alto riesgo, pero, más que eso, pensamos que debemos ser zona de alta inversión, donde se prevengan las tragedias”.