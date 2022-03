¿Cuáles propuestas más enfocadas en Antioquia tiene?

“En el Congreso quiero apoyar el campo. Tenemos que hacer una inversión importante en mejoramiento y construcción de vías terciarias, con la conectividad vial hay que unir a las zonas rurales con las cabeceras municipales, las vías secundarias y de cuarta generación. Hay que trabajar para abaratar los costos de los insumos y la distribución de los productos agrícolas. En Antioquia, además, lucharemos para terminar los elefantes blancos, obras a las que les invirtieron miles de millones de pesos y no han sido terminadas: puentes en medio de la nada; colegios en el abandono; mire lo que pasó con el parque de deportes a motor de Bello”.

En un contexto más local, ¿qué opina de la situación de Medellín?

“Medellín se volvió una politiquería con lo de la revocatoria. Pienso que hay que cumplir la ley y la Constitución, que le da las facultades al ciudadano para que haga una revocatoria cuando piense que su mandatario no está actuando bien o no está cumpliendo el plan de desarrollo. Si en Medellín se cumplieron los requisitos de apoyo ciudadano, no veo por qué continuamente se ponen trabas. Hay que ir a las urnas, el alcalde no puede tener temor: si ha hecho las cosas bien saldrá triunfante, pero si no las ha hecho bien y la comunidad piensa que no las hecho bien, le tocará someterse a las consecuencias de ley. No entiendo por qué el alcalde le pone tantas trabas a una decisión que cumple las normas constitucionales y que parte del pueblo quiere”.

Rubén Darío Restrepo