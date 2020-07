La Alcaldía de Envigado anunció ayer que en su territorio no regirá la ley seca durante este fin de semana que comienza. “Tendremos atención especial en el municipio para el día sin IVA, pero no se incorporarán otras medidas”, expresó el secretario de Seguridad, Rafael Alejandro Betancourt. Cabe resaltar que la decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no fue metropolitana, es decir, solo aplica en las 16 comunas y cinco corregimientos de la capital antioqueña. Las alcaldías de Barbosa, Bello, Girardota, Copacabana, Itagüí, La Estrella, Caldas y Sabaneta le dijeron a EL COLOMBIANO que aún están analizando el impacto de la medida para decidir si la decretan o no. Hoy habrá Junta Metropolitana para tratar el tema.