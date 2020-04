Las dos caras que deja ver el gas natural vehicular

Como los vehículos a gas natural vehicular generan emisiones, aunque en menores proporciones, y aunque de manera fugaz quedaron incluidos en el pico y placa ambiental por la crisis del aire en Medellín, indagamos a los profesores Santiago Ortega y Andrés Emiro Díez sobre la conveniencia o no de que también tengan restricción en momentos complejos de contaminación. Ortega expresó que el asunto es complejo, “porque hubo un tema de confianza cuando se le dijo a la ciudadanía que migrara a gas porque no iba a tener pico y placa”. Agregó que al menos los vehículos duales, que funcionan con GNV y otro combustible, sí deberían salir de circulación, pero no incluir en la medida a los que de fábrica funcionan exclusivamente a gas. “Esos duales pueden perder el beneficio, pero sigue siendo una decisión difícil”. El profesor Díez manifestó que está de acuerdo con que los vehículos particulares a gas natural estén exentos en los episodios menos severos, “pero cuando comencemos a experimentar condiciones graves, es posible que pierdan beneficios de manera escalonada, como por modelo, tipo de conversión, etc. Es algo que pasó en 2019 en Delhi (India)”.